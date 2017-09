Silničáři: Za zbytečně uzavřenou cestu může krajský úřad a policisté

Odpoledne ani v noci silničáři na Ostravské ulici pracovat nebudou a v běžné pracovní době se fréza k velkému kruhovému objezdu v Havířově dostane až v neděli. Přesto musí být už od pátku uzavřen pravý jízdní pruh v délce 5 kilometrů.

Když silničáři v pátek pravý jízdní pruh uzavřeli, začala se vytvářet kolona, která dosahovala délky 7 kilometrů, od zatáčky u ostravských hutí ArcelorMittal až k rondelu v Havířově. Motoristé v koloně strávili více než hodinu. Uzavřen totiž byl i výjezd v Šenově.

Jak se ukázalo, silničáři odpoledne pracoviště opustili a silnice byla uzavřena i přesto, že se na ní nepracovalo. Od krátkého vyfrézovaného úseku nebyla frézou dotčena. V užívání pravého pruhu však bránilo dopravní značení, které nikdo neodstranil ke kraji, čímž by se kolona rychle rozjela.

Jak Deník zjistil v sobotu, silničáři začali ráno frézovat další úsek. Šéfovi party se na dotazy příliš odpovídat nechtělo, zvláště pak, když musel přiznat, jak dlouho jim bude trvat, než se s frézou dostanou do Havířova.

"U rondelu budeme až zítra. Ano, do té doby bude celý pruh uzavřen. Tak to nařídili odborníci z kraje od policie. My se značkami svévolně posouvat nemůžeme," řekl.

Přestože fréza jela na plné obrátky, i ona má své možnosti. Více jich silničáři zřejmě k dispozici nemají. "Snad si nemyslíte, že budeme pracovat i v noci. Nebudeme," dodal.

Na rozdíl od páteční dopravní špičky se v sobotu už neočekává tak silný provoz, aby se vytvářely dlouhé kolony. Přesto minimálně do sobotního večera mohl být alespoň před kruhovém objezdem umožněn provoz v obou pruzích, aby se zvýšil počet vozidel, která na něj mohou z Ostravské ulice najet.

Policie se zodpovědnosti zbavila pátečním prohlášením, podle kterého byla silnice průjezdná. "My se nebudeme vyjadřovat k práci silničářů. V důsledku prováděných prací upraven provoz do jednoho jízdního pruhu. V době dopravní špičky se v místě tvořily kolony. Komunikace je průjezdná," uvedla policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Deník bude zjišťovat také stanovisko dopravních inženýrů a Ředitelství silnic a dálnic, které silnici I/11 spravuje.

Řidiči však mají o vinících jasno už od pátku, kdy o tom mohli desítky minut přemýšlet v koloně: Ti, kteří rozhodovali o dopravním omezení na Ostravské ulici a stanovili rozsah dopravního značení bez průběžné koordinace podle sktečného průběhu prací, selhali a měli by za to nést odpovědnost.