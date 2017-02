Škola zvedne jednu budovu a získá nové učebny

Pět nových odborných učeben získá Základní a mateřská škola Dělnická v Karviné tím, že přistaví patro nad budovou školní jídelny. Projekt za 43 milionů se má z 90 procent zaplatit z dotace, deset procent nákladů půjde z města. Zastupitelé už dali investici zelenou.

Pokud vše půjde podle předpokladů, stavební práce by měly začít příští rok v lednu.

Podle ředitele školy Petra Jurase se počítá s rokem až 18 měsíci na stavební práce a dovybavení učeben. Stavba si také vyžádá změny v režimu fungování školní družiny.

„Družinu a dvě učebny, které v objektu nyní fungují, musíme na tu dobu přemístit do hlavní budovy. Školní jídelna bude normálně fungovat," vysvětlil Juras.

V novém patře budou moderně vybavené učebny pro výuku výpočetní techniky, dvě učebny angličtiny, zvlášť pro 1. a 2. stupeň, učebna biologie a fyziky a jedna kmenová inkluzivní učebna, kterou chce škola využít také jako učebnu pro mimořádně nadané žáky. „Ti nás zajímají. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou řešíme, jak tyto děti diagnostikovat a jak pro ně sestavit výuku tak, aby se ve škole nenudily," říká ředitel Petr Juras.

Modernizovaná budova bude mít také nový vstup do školní jídelny a družiny. V přední části objektu bude nově výtah, který přes spojovací koridor zajistí bezbariérový přístup do budovy školní jídelny a družiny a do hlavní budovy školy.

„PROČ ZASE DĚLNICKÁ?"

Investice právě do ZŠ a MŠ Dělnická se ale nelíbí opozici. „Není to jediná škola ve městě, i když je největší. Investice potřebují i další školy," prohlásila na úterním zasedání zastupitelka za ANO Iveta Hudzietzová.

Jak vyplývá z materiálů pro zastupitele, dostane se i na další základní školy ve městě. Momentálně jsou ve fázi přípravy projekty také pro ZŠ Prameny, ZŠ Školská, ZŠ U Lesa, ZŠ U Studny, ZŠ Borovského a ZŠ Cihelní.

„Zastupitelstvem zatím prošla jen Dělnická, další budou předloženy zastupitelům v březnu po dopracování projektových dokumentací. Vždy jde o nějaké opravy či úpravy budov a odborných učeben, internet pro školy, bezbariérové úpravy a podobně," řekla mluvčí města Šárka Swiderová.