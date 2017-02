Školákům budou předávat zkušenosti odborníci z praxe

Předat studentům základních, středních a vysokých škol formou přednášek a besed praktické zkušenosti odborníků z řady oborů. To je cílem česko-slovenského projektu nazvaného Odborníci do škol, který byl spuštěn po bezmála tříleté přípravě a do něhož se zapojily i některé školy a pedagogové Karvinska.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Kucej

„Mnozí mladí lidé nevědí, co by chtěli studovat a čím se budou živit. Odborníci z praxe by přitom tyto aspekty mohli změnit. Se svým potenciálem by se pak studenti mohli věnovat oborům, které je baví a naplňují," uvedl manažer projektu Petr Hamrozi s tím, že mnoho firem si dnes stěžuje především na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a na to, že mladí nemají zájem o technické obory.

Do projektu se zatím přihlásily také čtyři školy na Karvinsku. „Líbí se nám představa motivace a toho, že se díky těmto návštěvám děti dostanou jistým způsobem do praxe a zjistí, jak by své vzdělání mohly využít," svěřila se Petra Nováková, která je pověřena řízením Soukromé základní školy Pianeta v Bohumíně.

Kromě základních škol projevilo o projekt zájem také českotěšínské gymnázium. „Sami už se dlouhodobě snažíme pořádat besedy s našimi absolventy, kteří se uplatnili v nějaké sféře. Od projektu si však slibujeme daleko širší spektrum odborníků, kteří budou našim studentům schopni popsat praktickou realitu jejich oboru, a žáci si tak vytvoří reálnou představu jejich budoucího povolání," vysvětlil ředitel gymnázia Tomáš Hudec.

V rámci přednášek a besed se podle manažera projektu Petra Hamroziho dětem představí oboroví odborníci, vědci, lékaři, lokální i krajští politici nebo třeba úspěšní podnikatelé, kteří mohou mladé lidi inspirovat a motivovat svým zajímavým příběhem. Tematicky by měl projekt pokrývat mnoho různých oborů, mimo jiné i potravinářství, zemědělství, řemeslnictví či na Karvinsku aktuální hutnictví a strojírenství.

První besedy se uskutečnily už minulý týden v Opavě, na Karvinsku by měly začít ještě v průběhu února. V Česku a na Slovensku je do projektu přihlášeno již více než šedesát škol a stále hlásí se další.

Pavla Krůčková