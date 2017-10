Slušní lidé za mřížemi se těší na klidné a hezké bydlení

Pokojné a klidné bydlení v čistém prostředí. To nyní konečně očekávají obyvatelé vnitrobloku domů v karvinské ulici G. Preissové v nechvalně známé lokalitě Nové Město.

Majitel domů Residomo zde ve čtvrtek spustil první projekt svého druhu ve městě, residenční bydlení. Vnitroblok je oplocen a přes vstupní brány se – ať již pěšky, nebo svými vozy - dostanou jen lidé, kteří zde bydlí.

„Snažili jsme se dát obyvatelům nejen soukromí a nabídnout jim, aby tyto prostory, které se k tomu přímo nabízejí, mohli exkluzivně využívat a nebylo z toho průchozí místo,“ uvedl ve čtvrtek odpoledne při slavnostním otevření vnitrobloku jednatel Residoma Pavel Klimeš.

Projektu předcházela anketa mezi nájemníky, kteří byli většinou rozhodně pro. Ve vnitrobloku je okolo dvou stovek bytů. Místní si „užívali“ zejména s nepřizpůsobivými obyvateli z okolí.

„Hluk, nepořádek. To, že tady ti lidé neustále procházeli by samozřejmě až tak nevadilo. Co ale vadilo, bylo jejich neurvalé chování. Třeba tady na pískoviště přicházely matky s dětmi, což je rovněž naprosto v pořádku. Ale ty ženy tady seděly, byly hlučné, jedly, veškeré odpadky končily rovnou na zemi, a když jsme jim třeba slušně řekli, zda by je nemohli odnést kousek do koše, nepřáli bychom vám slyšet ty nadávky, vulgarismy i vyhrůžky,“ popisují místní.

Pozemky zde patří městu, které dalo k rozjetí projektu souhlas a samo se zapojilo. „Už jsme zde provedli různé úpravy, jako prořez stromů, nové lavičky, chceme investovati i do zlepšení místních hřišť pro děti a podobně. Myslíme si, že tady, na rozdíl od některých ulic v okolí, to bude mít smysl a lidé si těch novot budou užívat i vážit,“ podotkla mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová.

„My sami jsme před spuštěním projektu vystěhovali z vnitrobloku i několik nájemníků, kteří se nedokázali přizpůsobit a ztrpčovali život ostatním,“ doplnil Pavel Klimeš.

Jak říkají zástupci Residoma, pokud se projekt v praxi osvědčí, zvažují tyto typy residenčního bydlení zavést i v jiných částech karvinského Nového Města.