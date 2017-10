Sociální služby: Jedeme v tom společně

Už ne stánky a nabídka sociálních služeb během jednoho prezentačního dne na náměstí. Týden sociálních služeb, který v Karviné začal včera a potrvá do 8. října, se letos koná v jiném stylu.

Sociální služby. Ilustrační foto.Foto: Bára Kelnerová

„Letos naopak zveme všechny zájemce přímo do našich zařízení. Tak, aby si každý zašel do zařízení, které ho zajímá, prohlédl si jej a získal co nejvíce informací na místě,“ říkají organizátoři z karvinského magistrátu.

Týden se týká městských klubů seniorů, některých místních spolků i zařízení, která pomáhají potřebným lidem. Rozpis dnů otevřených dveří i doprovodný program najdou zájemci na webech tyden-socialnich-sluzeb.cz a karvina.cz.