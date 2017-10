Soukromý domov seniorů je zamořen svrabem

Domov seniorů GrandPark v havířovském Šumbarku má vyhlášenou karanténu kvůli svrabu. Kožní parazit napadl klienty i zaměstnance.

Nákaza je hodnocena jako poměrně rozsáhlá, když v zásadě postihla celý domov. Léčí se klienti, zaměstnanci i jejich příbuzní. Podezření na původce nákazy padá na některého klienta, který byl přijat z jiného zařízení. Podle lékařů se však svrabu daří šířit i v zařízeních, která mají dobrou hygienickou úroveň.

Grand Park mají nyní pod bedlivým dozorem hygienici, kteří se snaží zabránit, aby se epidemie rozšiřovala.

Zákožka svrabová dokáže člověka nepříjemně potrápit. Parazit o velikosti až půl milimetru žije ve svrchní vrstvě kůže, kde si razí chodbičky, množí se tam a klade vajíčka. Napadení se projevuje svěděním a poškozením kůže.

„V jednom z havířovských zařízení řešíme případ, kde je poměrně dost nemocných. Lékař nařídil přeléčení u 89 zaměstnanců a 143 klientů. Lékař nařídil přeléčení u 89 zaměstnanců a 143 klientů. Okamžitě po oznámení prvních nemocných jsme provedli kontrolu, nařídili odstranit některé nedostatky a stanovili jsme protiepidemiologická opatření. Pacienti se maží speciální mastí a koupou, což se podle potřeby může opakovat. Základem je však co nejrychlejší provedení u všech osob. Desinfikováno musí být také všechno prádlo. V případě onemocnění zaměstnance nařizuje lékař preventivní přeléčení všech členů domácnosti,“ řekla Deníku vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice v Ostravě Lenka Pětvaldská.

Domov má do odvolání vyhlášen zákaz návštěv. Uvnitř domova probíhají opatření, která mají parazita zlikvidovat.

„Je to onemocnění, které se v zařízeních pro seniory a nemocné vyskytuje. Bohužel, postihlo i nás. Ve spolupráci s hygieniky jsme přijali opatření, aby se situace co nejrychleji vyřešila. Byl vyhlášen zákaz návštěv, aby byla nákaza pod kontrolou. Diagnóza byla potvrzena v první polovině září. Od té doby jednáme striktně podle pokynů hygieniků, kteří mají pro tyto situace stanovené postupy. Nemoc má dlouhou inkubační dobu. Proto nejde dost dobře uhlídat zavlečení nákazy od klienta, který přichází z jiného zařízení. Že je nakažený, to se tedy v době přijímání nepozná. Prádlo se pere mimo domov předepsaným způsobem a za použití speciálních prostředků. Dělají se léčebné postupy a všechna opatření se kontrolují. Klienti podstupují sirné koupele. Personál je v domově v takové míře, aby byla zajištěna všechna péče a aby se dodržela hygiena v nadstandardní míře,“ uvedla mluvčí domova Věra Breiová.

Potíže s rychlým odhalením parazita u starších lidí potvrzuje i hygienička.

„Skutečně se jedná o problém především ústavů sociální péče a domovů důchodců. Svrab v těchto zařízeních nemá typickou klinickou podobu. Diagnostika není starších lidí jednoduchá. S ohledem na stav jejich kůže se na parazita přichází později, často až ve chvíli, kdy se rozšíří na personál. Zatímco na mladé a pružné kůži jsou změny okamžitě patrné, na staré svraštělé pokožce starších osob, kde bývají různé stroupky, se svrab může snadno krýt,“ vysvětlila doktorka Pětvaldská.

Kvůli svrabu zrušily domovy seniorů Den otevřených dveří

V domovech seniorů Helios a Luna se měl v úterý konat Den otevřených dveří. Kvůli svrabu v soukromém domově GrandPark však byl zrušen. Městské domovy seniorů se tím brání případnému zavlečení parazita. „Rozhodl jsem akci zrušit, a to z důvodu snížení rizika nákazy. Uspořádáme ho, až to bude možné,“ potvrdil ředitel domova Milan Dlábek.