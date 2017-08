Soutěž týmů policejních speciálních pořádkových jednotek na Těrlické přehradě.

FOTOGALERIE, VIDEO/ Na Těrlické přehradě začalo ve středu dvoudenní srovnávací soutěžní cvičení speciálních policejních jednotek z Česka, Slovenska a Německa.

Pořadatelem je Policejní prezídium a Policie ČR Moravskoslezského kraje.

Na hladině Těrlické přehrady museli policisté co nejrychleji zdolat trať s různými úkoly. Po startu museli přeběhnout do vody přes plovoucí molo a následně doplavat k člunu, kde si vyzvedli zátěž v podobě barelu. S tím pak plavali k další bójce, aby se znovu vrátili ke člunu. Po nalodění týmu pádlovali k místu, kde předvedli povinné manévrování. Dalším úkolem bylo člun převrátit a opět otočit a nalodit se. Následovalo další plavání, které bylo zpestřeno podplaváním motorového člunu. Tam každý soutěžící zkusit co nejpřesněji hodit lano k tonoucímu. Do cíle pak opět museli všichni policisté doplavat.

Soutěž pokračuje ve čtvrtek na různých místech Ostravy. Závodit se bude například na Landeku nebo na Slezskoostravském hradě.