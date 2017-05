Spojí obě části Těšína opět po 100 letech tramvaj?

Českou a polskou část Těšína, které v minulosti tvořily jedno město, by mohla v budoucnu znovu propojit tramvajová linka. Projekt, který by po téměř 100 letech vrátil do zdejších ulic tramvajovou dopravu, společně připravila příhraniční partnerská města Český Těšín a polský Těšín.

5 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Na historické fotografii z fondů muzea polského Těšína je tramvaj, která jezdila v letech 1911 1921 z náměstí po ul. Hluboká, přes most a po Hlavní třídě k vlakovému nádraží v dnešním Českém Těšíně. Foto: www.tramwaje.muzeumcieszyn.pl

Na otázku, zda je návrat společné linky do pohraničí reálný, má teď odpovědět studie spolufinancovaná z prostředků evropských fondů. Ta by měla být hotová do konce letošního září. ČTĚTE TAKÉ: Přesně před 100 lety začala v Těšíně jezdit tramvaj „Do dnešního dne se vedla taková možná amatérská, možná odborná diskuse o tom, jestli by byla tramvaj v současné době technicky i legislativně realizovatelná. Tyto otázky by teď měl zodpovědět zmíněný česko-polský projekt o možnostech obnovení tramvajového spojení," vysvětluje starosta Českého Těšína Vít Slováček. Podle projektové manažerky Petry Górecké je cílem studie příprava mnohostranné společensko-ekonomicko-technické analýzy různých variant modelů obnovení tramvajové linky. Předpokládá se přitom, že vzkříšení této dopravy by do měst mohlo přivést hlavně turisty. ČTĚTE TAKÉ: Bude Těšínem opět jezdit tramvaj, jak to žádá petice? LINKU PŘIPOMÍNAJÍ PÍSNĚ I DIVADLO Na trase dlouhé necelé dva kilometry jezdily tramvaje Těšínem v letech 1911 až 1921, kdy město rozdělila státní hranice, a důkladné kontroly na hraničním mostě znemožňovaly plynulý provoz. Podle mluvčí Českého Těšína Doroty Havlíkové vznikla první myšlenka na obnovu společné dráhy už po roce 1989 a prvních reálných obrysů nabrala po vstupu do Schengenského prostoru, kdy zmizely pasové kontroly na hranicích. S ohledem na řadu byrokratických složitostí či na nutnost vyřešit bezbariérovost zastávek však zůstala myšlenka u ledu. ČTĚTE TAKÉ: Těšín by chtěl mít znovu svou tramvaj „Je zajímavé, že dnes už nežije nikdo, kdo by těšínskou tramvají jel, přesto mají místní občané k tramvaji velký sentiment. Je to pravděpodobně i díky písním Jarka Nohavici a divadelní inscenaci Těšínské niebo - Cieszyńskie nebe, které společnou linku připomínají," říká Havlíková. ČTĚTE TAKÉ: Historie a současnost ve fotografickém srovnání „Podstatné však je, že jsme dnes ve zcela jiné situaci než před 100 lety, kdy byla tramvaj kromě koňských povozů a několika vzácných automobilů jediným dopravním prostředkem mezi historickým centrem města dnes polského Těšína a místním vlakovým nádražím. A i když se v dnešní době život dvojměstí stále více proplétá, tramvajové spojení by bylo spíše turistickou atrakcí než nutností," dodává Havlíková s tím, že obnovená linka by unikátně spojovala nejen dvě města, ale zároveň i dva státy. Pavla Krůčková

