Stát zaplatí obědy i dětem, jejichž rodiče neumí hospodařit

ANKETA/ Karvinsko - Cigarety, alkohol, drahé mobilní telefony s datovými tarify nebo další zbytečnosti si lidé žijící ze sociálních dávek neodřeknou. Když však svým dětem nemohou zaplatit obědy ve školce nebo škole, přichází na řadu stát.

Podpora dětí z chudobných rodin není ničím novým. Rodinám, které mají hluboko do kapsy, pomáhají neziskové organizace nebo soukromí dárci. Moravskoslezský kraj (MSK) se chce nyní nově zapojit i do projektu dotovaného stravování ministerstva práce a sociálních věcí. Jaký bude zájem o státem podporované obědy, však zatím není jasné.

Podle mluvčí MSK Petry Špornové je v kraji do projektu přihlášeno pohybově 98 škol, z toho například i čtyři školy z Karviné.

„V Havířově zatím projevilo zájem o účast 9 škol, z toho 4 mateřské," informovala vedoucí odboru školství havířovského magistrátu Martina Dresslerová. Patří mezi ně i MŠ Lipová.

„V naší školce máme děti, jejichž rodiče pobírají dávky hmotné nouze a mají problémy s úhradou obědů. Myslím si, že tato dotace jim pomůže, aby jejich děti mohly docházet pravidelně do školky a rodiče nemuseli odhlašovat obědy, protože na ně nemají peníze," popsala situaci tamní ředitelka Blanka Gelnarová.

Slova kritiky se však snášejí na administrativní řešení projektu, které podle některých představuje pro školy a školky další zátěž.

„Samotné zajištění obědů pro děti vnímáme jako správné, špatné je řešení. Školy zde nejsou pro to, aby suplovaly sociální systém, a stravování nemá probíhat přes dotační programy, které jsou administrativně náročné a rizikové z hlediska vyúčtování.

Ředitelé jsou už tak zavaleni a nezbývá jim pak čas na to nejdůležitější zajištění kvalitní výuky," soudí náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczný.

Kritizován je i samotný výběr dětí, které mají či nemají na podporu nárok.

Soukromý dárce si dokáže patrně lépe pohlídat, komu své peníze věnuje, než plošný úřednický systém.

SOUKROMÍ DÁRCI

Například základní škola Gorkého v Havířově spolupracuje od roku 2012 s manžely Evou a Vojtěchem Filsákovými. Ti v současné době platí obědy 14 dětem, což činí zhruba 85 tisíc korun za školní rok.

„Pomoc je pokaždé cílená na konkrétní dítě. Je to citlivý problém. Máme upřímnou radost, že jsme přispěli na dobrou věc. Děti jsou základem společnosti," uvedl Vojtěch Filsák. Děti přitom to, že jim obědy platí někdo cizí, nevědí. Jsou rády, že mají teplé jídlo jako většina spolužáků.

Na ZŠ F. Hrubína v Havířově či na ZŠ v Pudlově už několik let spolupracují s Nadací Women for women.

„Obědy jsou hrazeny prvňáčkům a letos je takto dotováno 14 žáků," uvádí Petra Skokanová, vedoucí bohumínského odboru školství, kultury a sportu.

„My děti vybíráme a se souhlasem rodičů doporučujeme nadaci. Nikde však není garantováno, že tato spolupráce bude dlouhodobá. Proto se zajímáme i o další možnosti, včetně projektu ministerstva," říká pak ředitel školy ZŠ F. Hrubína v Havířově Tomáš Ptáček.

POCIT KŘIVDY

Pracující rodiče však považují za křivdu, že oni sami musí za vše platit, zatímco jiným rodičům, kteří nezavadí o práci, stát přispívá štědrými dávkami a nově bude jejich dětem platit i obědy.

„Je možné, že někteří lidé skutečně nemohou najít práci. U mnoha rodičů, kteří do naší školky vodí děti, o tom však silně pochybuji, protože vím, jak žijí. Chudobní rozhodně nejsou, když děti do školky vozí autem a chlubí se, kde byli na dovolené. Ale školkovné jim platí stát, který jim teď přispěje i na obědy. Copak bez školky by ty děti doma umřely hlady? Sociálka by se měla spíše starat, proč těm lidem nezbývá na to, aby dětem zajistili stravu. Nakrmit své děti má být prvořadá povinnost každého rodiče. Já bych taky ráda dostala příspěvek na obědy a za ušetřené peníze dceři dopřála další kroužek," shodly se dvě maminky z havířovského Podlesí.

Pavla Krůčková