Stěhováci zatím bez práce, "liduška" nadále učí v původních prostorech

Stěhovat „lidušku“ či nikoli? Pořád se neví.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Bedřich Klíma

Kraj by rád stěhoval, město by raději, kdyby Základní umělecká škola J.R. Míši zůstala v původních prostorech. Jednání o možném stěhování orlovské „lidušky“ do budovy, která se v centru města uvolnila po sloučení obchodní akademie a gymnázia, se táhnou již několik let.

Město nyní vyvíjí další aktivity. „Chceme si od kraje opět vyžádat ekonomické i další podklady a získat současné informace, které nám k situaci scházejí,“ říká orlovská místostarostka Petra Ječmionková po nedávném zasedání orlovského zastupitelstva.

Právě tam se probírala i činnost petičního výboru obyvatel Orlové a okolí pro zachování školy v původních prostorách.

Příznivci argumentují například tím, že je zde zcela unikátní koncertní sál, mezi unika patří i samotné budovy a prostory školy jsou skvěle uzpůsobeny právě pro uměleckou výuku.

Jenže. Dnes už školu nenavštěvuje tolik dětí co dříve, a tak nevyužívá ani všechny pavilony, během provozu se projevují i různé technické problémy způsobené zchátralostí. Budovy totiž výraznější rekonstrukcí neprošly již řadu let.

„Myslím si, že i tato situace se dá řešit i s ohledem na zmiňovanou ekonomickou stránku,“ míní orlovská místostarostka. „Například, škola je přeci pavilónového typu, takže by neměl být problém nevyužitý pavilon uzavřít a pokračovat v těch obsazenách,“ argumentuje.

Kraj už roky říká, že uvolněné prostory v centru města by byly vhodnější svou polohou, jsou v lepším stavu a je ochoten investovat do úprav pro potřeby školy uměleckého typu.

„Na orlovské škole nyní působí nový pan ředitel. Chceme mu dát prostor, aby se co nejlépe seznámil s celou situací a pak nám předložil i svůj návrh či vizi, jak by se dané věci měly vyvíjet,“ řekl v úterý Deníku náměstek hejtmana pro sport a školství Stanislav Folwarczny.

Právě on se má stát hostem příštího jednání orlovského zastupitelstva, kam ho vedení města zve, aby mohl odpovídat na příslušné dotazy.