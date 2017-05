OBRAZEM: Strážníci učí děti, jak se chovat na silnici

Český Těšín – Na jaře byla teorie, teď je čas na praxi. Až do konce června budou českotěšínští školáci z prvního stupně docházet na dopravní hřiště, kde si v praxi vyzkouší, co se dozvěděli při přednáškách s učiteli i strážníky, kteří jim vštěpovali zásady správného chování na silnicích. Jako chodcům i cyklistům.

Hřiště navštěvují v průběhu roku z 99 procent žáci třetích až pátých tříd. Má to návaznost na teoretickou část výuky, která se provádí od února do dubna. Kurzy dopravní výchovy pořádají školy ve spolupráci se strážníky pravidelně. A jak to dětem „v provozu“ jde? „Prvňáci se snaží možná více než někteří starší. Ti frajeří před ostatními, a nedbají na dopravní předpisy,“ přidala zkušenost z praxe na dopravním hřišti preventistka kriminality MP Český Těšín Gabriela Chnúriková. Malé děti jsou prý šikovné a znají základní předpisy. „Snaží se a i z besed, které s nimi pořádáme, si hodně pamatují,“ dodala Chnúriková.

Strážníci upozorňují, že dnes umí na bicyklu stále méně žáků základních škol. Mnohé z nich šlápnou do pedálů poprvé jen díky školní výuce dopravní výchovy.

„Je až neuvěřitelné, kolik dětí neumí vůbec na kole. A mám pocit, že za těch šest let, co dopravní výchovu učím, je to čím dál horší. Máme i žáky, kteří když mají sednout na kolo, tak brečí a nabídneme jim alespoň koloběžku. Rodiče často ratolestem pro trávení volného času koupí spíše mobil nebo tablet, než bicykl. Naopak jsou rodiny, které pravidelně vyrážejí společně v sedlech kol,“ dodává Chnúriková.