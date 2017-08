Strážníkem v osmnácti? Čerství maturanti budou moci sloužit u městské policie

ANKETA/ Nový zákon, který od příštího roku umožní přijímat do řad městské policie už osmnáctileté muže a ženy, na Karvinsku asi mít velkou pozitivní odezvu nebude.

A to hned ze dvou důvodů: dramatický nedostatek uchazečů nepociťují a pak jsou ředitelé zdejších městských policií k tomuto zákonu skeptičtí.

„Projednávali jsme to v rámci kolegia ředitelů městských policií. Byl to požadavek Hlavního města Prahy a velkých měst, kde opravdu potřebují naplňovat stavy strážníků po desítkách i stovkách lidí. Strážník musí splňovat především to, že má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. V současné době mají maturanti zpravidla 19 let. U nás máme ještě pravidlo, že musí splňovat podmínky pro držení a používání střelné zbraně. To splní až ve 21 letech. Z toho vyplývá, že u nás osmnáctileté strážníky v dohledné době přijímat nebudeme,“ řekl ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

Podobně se na celou věc dívají i v Karviné. „Nedovedu si představit, že by osmnáctiletý kluk dával coby autorita lidem na ulici moudra. Tak mladý člověk obvykle ještě nebývá natolik mentálně a zkušenostně vyspělý, aby mezi lidmi platil za autoritu. Tak to prostě je,“ říká zástupce ředitele Městské policie v Karviné Václav Ožana.

Připomíná také podmínku, že uchazeči o práci u městské policie musí mít maturitu, a tu někteří osmnáctiletí ještě složenou nemají. Dalším omezením pro takto mladého strážníka bude fakt, že nebude moci řídit služební vůz se zapnutými majáky, a na ulici by měl sloužit pod dohledem staršího zkušeného kolegy.

Posílit řady strážníků ale také znamená více peněz rozpočtu města. „Toto je otázka koncepce. Pokud vedení města bude chtít více mužů v uniformách, musí na ně najít peníze. To je ale dotaz na vedení města,“ tvrdí Ožana. Dodal, že karvinská městská policie bude mít od září plná tabulkový stav, kdy nastoupí čtyři noví strážníci.

Naopak ve velkých městech jako je Praha nebo Brno, ale také třeba v nedalekém Frýdku-Místku možnost přijímat nové strážníky už od 18 let vítají. Nedostává se jim lidí, mimo jiné třeba proto, že ne všichni současní zájemci projdou psychologickými testy a problémem bývá zejména fyzická zdatnost. Například ve Frýdku-Místku se i přes letákovou náborovou kampaň, spuštěnou na podzim 2015, počet strážníků ve městě nezvýšil.

„Nováčci nahradili pouze odcházející strážníky. V současné době chybí do naplnění schváleného početního stavu dvanáct strážníků a zájemců se hlásí velmi málo,“ řekl Ivo Kališ, zástupce ředitele Městské policie Frýdek-Místek.

Nástup mladých strážníků nevyloučil. „Vzhledem k tomu, že si obce nemohou stanovovat pro uchazeče přísnější kritéria, než stanoví zákon o obecní policii, je možné, že se do výběru přihlásí i čerství maturanti, kteří mají mezi osmnácti a jednadvaceti lety. O přijetí pak rozhodnou kvality uchazeče,“ doplnil Ivo Kališ.