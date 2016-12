Student z Havířova vyhrál v krajské soutěži o internetové bezpečnosti

Krajské kolo kvízové soutěže o internetové bezpečnosti vyhrál Evžen Wybitul z Gymnázia Havířov-Podlesí

Vítězové krajského kola soutěž o internetové bezpečnosti. Foto: Krajský úřad MSK

Téměř tři tisíce žáků a studentů ze 72 základních a středních škol Moravskoslezského kraje se poprvé zapojilo do celorepublikového projektu Kraje pro bezpečný internet. Krajské klání dnes rozhodlo o vítězi, který bude náš region reprezentovat v celostátním kole. To se bude konat v Praze v Mezinárodní den Bezpečného internetu (7. 2. 2017).

„V dnešní době je důležité, abychom se dokázali bezpečně pohybovat v internetovém prostředí, k čemu slouží právě projekt Kraje pro bezpečný internet, zacílený na mládež. Mladí lidé jsou srostlí s komunikačními technologiemi a nedělá jim problém sdílet na sociálních sítích své soukromí. I tady by však měla existovat určitá hranice, jejíž překročení může být nebezpečné, ať už jde o poskytování citlivých údajů, kyberšikanu nebo třeba otevírání zpráv z neznámé adresy, které mohou obsahovat viry. Právě projet Kraje pro bezpečný internet by mohl přispět k tomu, aby byli děti a mladí lidé více obezřetní při své komunikaci na sociálních sítích," sdělil Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MSK pro oblast školství.

Účastníci projektu nejprve mohli absolvovat devět e-learningových lekcí s tematikou bezpečného internetu, na ně pak navazoval On-line Kvíz, který prověřil jejich znalosti. Úspěšní řešitelé pak postoupili do dalšího kola obtížnosti, a to Kvízu plus. Po správném zodpovězení otázek z oblasti bezpečného chování na internetu se pět úspěšných a nejrychlejších řešitelů utkalo v krajském kole soutěže v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. První místo vybojoval Evžen Wybitul z Gymnázia Havířov-Podlesí. Vítězové převzali diplomy a ceny od sponzorů.

Poukázky v hodnotě pěti, deseti a patnácti tisíc korun obdržely také školy, které měly v kvízech nejvyšší koeficienty (počet úspěšných řešitelů na počet žáků ve škole). Na třetím místě se s koeficientem 0,27 se umístila Základní škola Ilji Hurníka Opava, druhé místo s koeficientem 0,33 získala Základní škola a Mateřská škola Písečná, první místo s nejvyšším koeficientem 0,61 vybojovala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR ve spolupráci s krajskými koordinátory. V rámci projektu jsou připraveny také lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty i prezenční semináře pro studenty na téma Finanční gramotnost na internetu.