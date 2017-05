OBRAZEM: Studenti vybojovali titul ve florbale

S pohárem za vítězství v republikovém postupové soutěži ve florbale se přišli ve čtvrtek pochlubit na radnici studenti Střední průmyslové školy stavební Havířov.

Studenti soutěží prošli úspěšně od městského kola až po vypjatý finálový zápas, který se hrál na konci dubna v Jindřichově Hradci.

„Nebylo to vůbec jednoduché. Měli jsme štěstí, že jsme se sešla dobrá parta kluků, což byl základ úspěchu. Už od základního městského kola jsme se dokázala podporovat. Samotné finále bylo těžké, protože s týmem Prahy jsme se setkali už v základní skupině, kde jsme s nimi bohužel prohráli. Ve finále jsme jim to však vrátili, takže jsme měli dvojnásobnou radost. Vyhrát mistrovství republiky je skvělý pocit a jsme za to všichni rádi,“ popsal Daniel Tychtl.

Primátorka Jana Feberová společně se se svou náměstkyní Alenou Zedníkovou studentům pogratulovaly a předaly dárky. „Pro studenty jsme připravily jako poděkování za reprezentaci města drobné dárky, každý dostane tričko, flash disc, upomínkové předměty a jako tým dostanou také finanční poukaz,“ řekla primátorka Feberová.

Za školu soutěž hodnotil Jiří Okrouhlý: „Kluci už hrají za florbalové kluby a někteří mají na to, aby hráli nejvyšší soutěž a jednou dosáhli té nejvyšší úrovně. Cesta za titulem byla poměrně trnitá, a to i organizačně. Za každým vítězstvím je nějaký příběh a tahle parta ho má.“