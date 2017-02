Studentům přednášeli cizinci

Vyučování ve Střední škole v Havířově-Prostřední Suché bylo v tomto týdnu obohaceno o přednášky zahraničních studentů z Indonésie, Číny, Gruzie, Indie a Egypta.

Pětice mladých cizinců seznamovala havířovské studenty se svými zeměmi. Přednášky se vedly v angličtině.

„Projekt Edison je jednou z mnoha aktivit mezinárodní organizace AIESEC. Cílem je přiblížit země celého světa a obnovit kulturní přátelství. Edison je zaměřený čistě na střední a základní školy. Skvělé na tom je, že kousek světa přijede k nám. Žáci mají možnost vidět, že studenti z druhého konce světa mají úplně stejné problémy a radosti jako oni. Sami studenti se mohou do projektu zapojit a vymanit se z bubliny, ve které žijí. My tento projekt jako škola podporujeme teoreticky i prakticky," vysvětlila koordinátorka projektu Lucie Bojasová.

Mezi dvěma chlapci a třemi dívkami byla také Silvia Ulandariová: „Narodila jsem se v Malajsii, ale studuji v Jakartě. Doufám, že mi tento projekt pomůže rozšířit povědomí o naší zemi, přinést tady něco ze své kultury a zároveň načerpat spoustu zážitků, které pak přenesu do svého vlastního života a studia."

Havířovští studenti si lekce se zahraničními vrstevníky pochvalovali.

„Teď je u nás studentka z Indonésie, ale minulou hodinu tady byla studentka z Číny. Přednášela nám o její zemi. Měla pěknou prezentaci a bavili jsme se hodně o jídle. Je to super, získáme informace o jednotlivých zemí přímo od mladých lidí, kteří tam žijí. Bylo by fajn, kdybychom i my tam mohli jet představit naši zemi," řekli studenti.