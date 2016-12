Svátek vylekaných psů

Každým rokem končí v období Silvestra v útulcích na Karvinsku desítky zaběhnutých vylekaných psů. Důvodem jsou nejen hlučné petardy a ohňostroje, ale i neopatrní majitelé, kteří pejsky neoznačí čipem nebo známkou.

Mnozí psi zažívají na Silvestra deprese a strach.Foto: DENÍK / Richard Kutěj

„Zvýšený počet pejsků zaznamenáváme už teď. Jen během posledních čtyř dnů se jich k nám dostalo devět. Problémem je, že i když se majitelé zvířat na novoroční oslavy připraví, někteří lidé střílejí rachejtle klidně i měsíc dopředu," uvedla Marcela Sojková z dětmarovického útulku. Jak zaběhnutého psíka opět co nejrychleji najít? Řešením jsou čipy a známky.

„Nejlevnější čip vyjde zhruba na 250 korun. Nejdůležitější je ale ověřit si, zda veterinář pejska vložil do registru, jinak údaje o majiteli nezjistí ani policie," upozorňuje Tomáš Fábry z orlovského psího útulku. Samotné čipování se přitom vyplatí i v případě, že se pes zaběhne na dovolené v zahraničí.

„Pokud jsou zvířata očipovaná, je to poloviční výhra. Mnohem častěji se k nám však dostávají zcela neoznačení psi. Přitom by stačilo na obojek napsat nebo vyšít telefonní číslo," doplňuje Fábry.

VYPLATÍ SE CELÝ ROK

Stejný názor mají i v Dětmarovicích. „Toto levné bezpečností opatření se vyplatí po celý rok. Pes může proklouznout nedovřenou brankou, podhrabat se za hárající fenkou nebo při venčení na volno za něčím utéct. Nálezce pak majiteli bez problémů zavolá a není nutné převážet psa do útulku," vysvětluje Marcela Sojková.

Bouřlivé oslavy Silvestra a Nového roku mohou být pro psy hodně stresující. Někteří snášejí rámus rachejtlí a ohňostrojů v klidu, pro jiné je to velký šok. „Psi mají mnohem citlivější sluch než lidé. Takže taková nečekaná rána může vyděsit i jinak velmi klidné zvíře," upozorňuje karvinský veterinář Miroslav Voříšek.

TAKÉ ZRANĚNÍ

Kromě útěku si podle něj mohou zvířata i škaredě ublížit. „Chování zvířat je velmi individuální. Nejlepší variantou je tento den „přežít" někde v tichosti na horách. Když to nejde, lidé by měli mazlíčky zavřít do pevného kotce nebo se s nimi schovat doma do klidného pokoje. Venčit by se mělo jen na vodítku a večerní a pozdně odpolední venčení úplně vynechat," informuje dále Voříšek.

Těm největším stresařům může veterinář podat i uklidňující prostředek.

„Přípravky mají bojácné pejsky pozitivně naladit a snížit stres. Lidé už k nám průběžně chodí a informují se. Ordinovat budeme i na Silvestra," dodává veterinář.

Pavla Krůčková