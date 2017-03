Talent 2017 odstartoval. Soutěž amatérských zpěváků má za sebou první kolo

/FOTOGALERIE, SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH/ V Kulturním domě Radost v Havířově se v pátek 3. března konalo první výběrové kolo soutěže amatérských zpěváků populární hudby Talent 2017.

Soutěž vznikla počátkem 80. let a bez přerušení se koná každý rok až do současnosti.

V letošním ročníku v porotě zasedli Jiří Bořuta (jako předseda), Iveta Kočí Palkovská, Danuše Starečková, Jiří Švidrnoch, George Burgerstein, Tomáš Václavík.

Přihlášení do Talentu 2017 ze Slovenska absolvují první výběrové kolo 10. března. Ti úspěšní pak doplní stávající semifinalisty.

Seznam postupujících do druhého semifinálového kola:

1. kategorie (6 až 9 let)

1. Victoria Pustelak (9 let) - Jastrzebie Zdrój

2. Karolína Jandová (8 let) - Havířov

3. Anna Giecková (8 let) - Bohumín

4. Michal Trojanowski (9 let) - Vítkov

5. Sebastian Jati (9 let) - Hukvaldy

6. Mathias Polaino (8 let) Český Těšín

7. Klára Matušínská (8 let) - Český Těšín

8. Martina Kuchařová (6 let) - Střítež

9. Julie Rylková (9 let) - Horní Bludovice

2. kategorie (10 až 12 let)

1. Nikol Latochová (12 let) - Havířov

2. Natalia Kapturska (10 let) - Jastrzebie Zdrój

3. Karolína Pniáčková (11 let) - Havířov

4. Nella Mlčůchová (12 let) - Havířov

5. Samuel Mikeš (12 let) - Havířov

6. Julia Kwieć (12 let) - Jastrzebie Zdrój

7. Samuel Bogumský (11 let) - Havířov

8. Ema Marchewková (12 let) - Karviná

9. Valerie Káňová (12 let) - Havířov

10. Nicol Pattarello (10 let) - Křelov

11. Dominika Filipek (12 let) - Jastrzebie Zdrój

12. Izabela Jati (12 let) - Hukvaldy

13. Anna Janulek (12 let) - Jastrzebie Zdrój

14. Maria Krepková (12 let) - Orlová

15. Alena Krepková (10 let) - Orlová

3. kategorie (13 až 15 let)

1. Lada Šindelová (13 let) - Havířov

2. Agnieszka Brzykcy (15 let) - Jastrzebie Zdrój

3. Hana Stoszek (13 let) - Polský Těšín

4. Jana Háziová (15 let) - Havířov

5. František Adamík (15 let) - Karviná

6. Patrik Hotař (15 let) - Český Těšín

7. Zuzana Štiglincová (15 let) - Havířov

8. Nikol Indráková (13 let) - Havířov

9. Eliška Válková (14 let) - Soběšovice

10. Gabriela Witosová (15 let) - Český Těšín

11. Sofia Michalopulu (13 let) - Horní Bludovice

4. kategorie (16 a více let)

1. Sára Koryčánková (17 let) - Olomouc

2. Kristýna Kolárová (17 let) - Havířov

3. Miroslav Macáš (19 let) - Vítkov

4. Nikola Muchová (17 let) - Havířov

5. Adina Večeřová (17 let) - Havířov

6. Piotr Wdowczyk (15 let) - Jastrzebie Zdrój

7. Natalia Matuszewska (20 let) - Jastrzebie Zdrój

8. Petr Zakrzewski (18 let) - Karviná

9. Anna Marie Slobodová (17 let) - Český Těšín

10. Eliška Reichenbachová (17 let) - Český Těšín