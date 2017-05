OBRAZEM: Technické služby představily veřejnosti techniku

V areálu Městské sportovní haly se v sobotu konal Den Technických služeb Havířov.

Městská společnost na akci prezentovala techniku, kterou používá v odpadovém hospodářství, při stavební činnosti a také novou zahradní techniku, kterou bude používat od července při údržbě veřejné zeleně.

Všechny vystavené stroje si mohli návštěvníci prohlédnout z blízka, z čehož měly radost především děti. Technické služby připravily také řadu soutěží, atrakcí a doprovodné hudební vystoupení.

„Máme vystavenou veškerou techniku, kterou Technické služby disponují. Samozřejmě, že všechna auta by se tady nevešla. Chceme, aby lidé věděli, co všechno městská společnost nabízí, o co se stará a čím disponuje,“ řekla členka představenstva Iveta Palkovská Kočí.