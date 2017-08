Tropické dny přinášejí kolapsy a plní„obchoďáky“

Česko sužují tropické teploty. Lidé na Karvinsku se schovávají i v klimatizovaných nákupních centrech.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Karel Pech

Především záchranáře a pracovníky nemocnic zaměstnává tropické počasí, kvůli kterému kolabuje stále více lidí. Podle lékařů přitom vysoké teploty neohrožují jen seniory. Právě nyní se totiž může skrytá srdeční vada ozvat i u mladších, dosud zcela zdravých lidí.

„Počasí se odráží už na samotném naplnění lůžkové kapacity interního a geriatrického oddělení. Mezi pacienty jsou hlavně starší občané a lidé s kardiálními a respiračními potížemi. Kromě nich patří do rizikové skupiny i pacienti s chronickým onemocněním,“ vysvětluje náměstek pro lékařskou péči havířovské nemocnice Martin Sedláček.

„Vedle přehřátí jsou typické také úrazy nebo pobodání hmyzem,“ dodává mluvčí krajských nemocnic Radmila Fleischerová.

PŘEHŘÁTÉ NEMOCNIČNÍ POKOJE

Bohužel ale ani v nemocnicích lidé nadměrnému horku neuniknou. Na některých odděleních totiž zcela chybí klimatizace. Zdravotníci se sice snaží optimální klima na pokojích udržovat větráním, to ale v mnoha případech nestačí.

„Pro jakýkoli lidský organismus je zvládnutí vysokých teplot těžké, o to víc samozřejmě pro nemocné pacienty. Složité je to i pro samotný ošetřující personál. Zajišťujeme dostatečný pitný režim, v maximálně možné míře se snažíme využít ventilátory a ráno a večer pokoje větráme. Zatím je to jediný způsob, jak pacientům i personálu v teplu pomoci,“ vysvětluje dále mluvčí krajských nemocnic s tím, že klimatizace ve všech prostorách by určitě přispěla k většímu komfortu pacientů.

NAMÍSTO KOUPALIŠTĚ DO „OBCHOĎÁKU“

Plné ruce práce mají v těchto dnech také prodavači klimatizovaných nákupních center, kam někteří lidé míří dokonce častěji než na koupaliště.

„Koupáky jsou přeplněné, na hřiště pálí sluníčko a tak jsme si vyrazili od horka ulevit do Elánu. Malý se vydovádí v dětském koutku a my si obejdeme v klidu obchody,“ pochvalují si například příjemný chládek v havířovském obchodním centru manželé Hanuskovi.

Podle dotázaných prodavčů zavítá do klimatizovaných prodejen v extrémně teplých dnech až trojnásobek návštěvníků.

Pavla Krůčková