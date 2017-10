Týden knihoven láká na hry, exkurze i čtenářské odpustky

Čtenářské maratony, burzy, exkurze do tiskárny nebo odpuštění registračního poplatku. Na to vše se mohou těšit návštěvníci knihoven napříč celým Karvinskem, které až do 8. října hostí 21. ročník celorepublikového Týdne knihoven.

Knihovny v Bohumíně, Karviné či Rychvaldě se rozhodly v rámci akce vyhlásit také čtenářskou amnestii na upomínky a částečnou či stoprocentní slevu na registraci.Foto: Deník / Krůčková Pavla

Ten letošní s mottem Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou je zaměřený převážně na děti a jejich rodiče. Na své si však podle zástupců knihoven přijdou úplně všichni. Například do havířovské knihovny mohou čtenáři ve středu v 10 a v 16 hodin vyrazit na scénické čtení, o den později pak na knižní jarmark, který zde bude probíhat od 8 do 18 hodin. Páteční večer bude půjčovna knih na Seifertově ulici patřit cestopisné besedě Petra Nazarova, který tam od 18 hodin povypráví o Novém Zélandu. Jarmark knih, časopisů a CD mohou lidé navštívit také ve čtvrtek od 9 hodin před budovou knihovny v Orlové, po celý týden pak bude, s výjimkou čtvrtečního dne, probíhat v petřvaldském středisku kulturních služeb. Kromě něj si knihovna Petřvald pro veřejnost připravila na čtvrteční odpoledne také oblíbenou Drakiádu a na sobotu pak soutěž o nejlepší Petřvaldskou buchtu. Přehlídka létajících draků přitom v rámci Týdne knihoven proběhne také v Doubravě. „Stávající i noví čtenáři se mohou pustit do kvízů, hlavolamů a řady soutěží. Chybět nebude ani „lelkování“ v knihovně. Celotýdenní program pak v pátek završí Drakiáda na fotbalovém hřišti, kde od 15 hodin proběhne soutěž létajících draků i ukázka sokolníků,“ informovala za doubravskou knihovnu Zuzana Kretschmerová. Tak trochu jiný maraton V rámci Týdne knihoven budou moci malí i velcí čtenáři podpořit také netradiční čtenářský maraton. Ten proběhne v pátek 6. října od 13 hodin v bohumínské knihovně a po celý týden bude vždy od 13 hodin probíhat také ve Středisku knihovnických a informačních služeb v Karviné-Mizerově. Úkolem zúčastněných bude přečíst co nejvíce stran z oblíbených knih. „Pro veřejnost je připravena také řada autorských čtení a setkání. Ve středu od 17 hodin se mohou čtenáři těšit na spisovatele Stanislava Filipa, v pátek od pěti hodin pak na autorku Magdalenu Ćmiel. Ve čtvrtek od 9 do 13 hodin budou moci lidé potkat v ulicích Karviné také Knihpatrolky – pojízdnou registrační posádku na kolech,“ sdělila karvinská regionální knihovna s tím, že pro děti je po celý týden akce naplánována také řada her, tvoření a soutěží. Autorská čtení a besedy budou navíc ve zdejší knihovně probíhat po celý měsíc. Hned 9. října se lidé mohou těšit na setkání se spisovatelem Robertem Fulghumem, o den později pak na čtení se skupinou Nebe. ČTĚTE TAKÉ: Tradiční varhanní festival Vox Organi zahájí Marco Lo Muscio

Autor: Pavla Krůčková