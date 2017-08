U bohumínských jezer přibudou plavecká mola a desítky cykloboxů

Nejen úpravu jezerních břehů, ale také nová mola pro plavce či cykloboxy pro úschovu kol v těsné blízkosti vody plánuje v příštích letech vybudovat kolem Vrbického a Kališova jezera město Bohumín, které chce na úpravy získat dotace z česko-polských programů.

Téměř dvacetimilionová investice by u Vrbického a Kališova jezera měla přinést i novou půjčovnu lodiček a odpočinkové plovárny.Foto: Deník / Krůčková Pavla

Podle mluvčí bohumínského magistrátu Lucie Kolkové by v samotných prostorách vodních ploch měla přibýt i půjčovna lodiček a šlapadel, odpočinková plovárna či přístaviště pro rekreační lodě.

„Už příští rok začneme se stavbou asi dvoukilometrové cyklostezky kolem Vrbického jezera. Ta povede po hrázi mezi jezerem a řekou Odrou. Do několika let by se stezka měla rozšířit ještě k bývalé myslivně a napojit už na existující části cyklostezky. Vznikne tak ještě delší okruh než kolem přehrady Olešná u Frýdku-Místku,“ uvedl k chystaným změnám místostarosta Bohumína Lumír Macura. V dalších letech se podle něj chce město zaměřit na to, aby se u jezera mohli Bohumíňáci pohodlně koupat.

„Vše záleží na tom, zda a kdy se nám podaří získat dotaci z česko-polských programů. Plánujeme úpravu břehů nedaleko stávajícího parkoviště tak, aby vznikl prostor pro plovárnu a další volnočasové aktivity,“ prozradil dále místostarosta s tím, že do budoucna by se pro sociální zázemí mohl využít například nedaleký fotbalový areál.

Kolem Vrbického a Kališova jezera by tak mohla vyrůst například půjčovna šlapadel s přístavištěm pro rekreační lodě, plovárna s odpočinkovými plochami a také plovoucí molo.

Na březích se podle mluvčí Bohumína Lucie Kolkové počítá také s plochou pro piknikování a grilování a s umístěním desítek cykloboxů. Odhadované náklady se pohybují kolem 19 milionů korun.

Pavla Krůčková