Učitel chrlil vyhrůžky a nadávky

Nadávky do debilů, vyhrůžky žalobami i nařčení z nezákonných postupů. Učiteli havířovské základní školy ruply nervy při obhajobě lesní školky.

Děti z Lesní školky U Lišky Pampelišky cestou k jurtě. Foto: Deník/Libor Běčák

Josef Hanibal se zařadil mezi ty, kteří hájí Lesní školku U Lišky Pampelišky, aniž by připustil, že ne vše je tam bez problémů a dětem by za určitých okolností mohlo jít o zdraví. Jak Deník informoval, ve spolkem provozované školce zřízené v jurtě na poli byla porušena základní protipožární pravidla při používání kamen, ve kterých se topí dřevem.

Deník o tom psal v článku: Dětem v lesní školce jde o zdraví

Na základě zveřejněného článku provozovatelé nedostatky odstranili. Potvrdili to i hasiči, kteří školku v pátek odpoledne navštívili.

Několik rodičů i čtenářů facebookového profilu Karvinského a Havířovského deníku se v diskusi podivovalo, že jsou u článku zveřejněny fotografie dětí. Připomínají, že školky a školy musí mít k takovému zveřejnění souhlas rodičů. Pokud souhlas udělen není, musí to škola respektovat a stejně tak to respektují i média. Omezení však platí pouze v areálech školských zařízení, případně na akcích, které pořádají. Jinak mají novináři zakázáno zveřejňovat cokoli, co by mohlo vést k odhalení identity osoby mladší 18 let v zákonem přesně vyjmenovaných případech. Jiná, přísnější pravidla, platí pro instituce.

Pokud by si zpětně mohl kdokoli vymýšlet, u koho chce na fotografiích rozmazávat obličeje, nebo je smazávat celé, pak by média nesměla zveřejnit téměř nic.

Jak potvrzují sami provozovatelé lesní školky, jejich školka není klasickým školským zařízením. Deník při zveřejnění fotografií neporušil žádné omezení, předpis nebo zákon. O to horší je, jakým způsobem si rodiče po redakci vynucují stažení fotografií, případně videozáznamu. Neváhají přistoupit k vyhrůžkám a sprostým nadávkám.

Je to případ i Josefa Hanibala. Ten je učitelem na havířovské ZŠ Gorkého a v pátečním telefonickém rozhovoru s autorem článku sklouzl tam, kam by kantor patrně sklouzávat neměl. Neváhal přistoupit k osočení z nezákonného počínání, zveřejňování lží a ve finále k nadávkám.

„Vy jste mého syna fotil a točil neoprávněně a já s tím nesouhlasím. Pokud tam to video ještě zítra bude, tak to předávám právníkovi. Děláte polopravdy, pololži nebo lži. Mi je jedno, jestli tam byli hasiči ty debile. Já chci, abys dal fotku mého dítěte pryč," pronesl mimo jiného v rozhovoru.