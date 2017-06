Už žalují na kuřáky

Karvinsko - Už je to tady. Protikuřácký zákon platí pár dní, strážníci už ale řeší stížnosti na noční hovory kuřáků před restauracemi.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Se zákonem pořád nejsou smířeni ani provozovatelé mnohých pivnic a restaurací. „Vždyť více než osmdesát procent našich klientů jsou kuřáci," argumentují hostinští, kteří se bojí o své živobytí.

„Lidi jsou nazlobení a bojím se, že v zimě to bude katastrofa, protože spousta z nich přestane chodit. Zároveň čekáme, kdy začnou první stížnosti obyvatel z okolí," říká majitelka restaurace Vesmír v Orlové Renáta Vincenecová.

První stížnosti na noční kuřáky už konkrétně řešili karvinští strážníci. A to hned několikrát.

„Je potřeba říct, že běžný hovor není rušení nočního klidu a každý kuřák, který vyjde ven a mluví, určitě není přestupce. Samozřejmě ale všechny podněty musíme řešit. Záležet bude vždy až na posouzení konkrétní situace," říká zástupce ředitele Městské policie Karviná Václav Ožana.

Zatím bez kontrol strážníků a dalších větších problémů provozuje svou restauraci Tipsport Bar v Rychvaldu Hana Janetová Rychtárová. Také ona ale očekává, že situace se bude zhoršovat.

„Teď to v podstatě nikdo neřeší, lidé většinou sedí na zahrádkách. Už se nás ale ptají, jak to bude v zimě. Nechápu to. Platím si tady nájem, a tak nevím, proč mi má někdo přikazovat, v jakém duchu si svůj podnik povedu," říká.

Podobně to vidí i číšnice restaurace Na Kuželně v Bohumíně. „Vždyť nejméně osmdesát procent hostí jsou kuřáci. A mnozí už nám řekli, že v zimě zkrátka chodit nebudou," řekla.