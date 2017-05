V Bohumíně začala sezóna adventure golfu

Osmnáct drah populárního adventure golfu je v Bohumíně od dubna návštěvníkům opět k dispozici, začala nová sezóna. Vloni si přišlo volnočasovou verzi golfu zahrát skoro 12 tisíc lidí, návštěvnost byla rekordní.

Adventure golf. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Tomáš Januszek

„V květnu do srpna si návštěvníci mohou přijít zahrát adventure golf od 9 do 21 hodin, v září od 9 do 19 hodin. Areál je otevřený za příznivého počasí. V říjnu je golf v provozu jen o víkendech od 10 do 18 hodin," připomíná vedoucí areálu Petr Lakomý z městské společnosti Bospor.

Adventure golf má celkem 18 drah, každá je na ploše 35 metrů čtverečních. Dráhy mají různé terénní nerovnosti, najdete zde vyvýšeniny, boule, vodní pasti nebo písečné bunkry. Dominantou celého hřiště, které má velikost 1 200 metrů čtverečních, je vodopád s potůčkem a dvěma jezírky.

Jako bonus můžete využít vedle golfových drah i tři pétanque hřiště, ruské kuželky, curling na koberci nebo plážový volejbal.

-luk-