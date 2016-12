V Havířově chtějí ve velkém zpoplatnit parkování. Mají se motoristé čeho bát?

Za několik desítek tisíc korun by si Havířované mohli dlouhodobě pronajímat parkovací místa před svými domy a s pomocí mobilní aplikace je pak za poplatek pronajímat dalším motoristům ve chvíli, kdy na nich zrovna neparkují oni sami.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Vít Šimánek

Kdo každé ráno odjíždí do práce, může své parkovací místo až do svého návratu pronajmout ostatním motoristům, kteří mu za to zaplatí prostřednictvím svého mobilu. I tak by mohlo už brzy vypadat parkování v centru Havířova. O možnostech placeného parkování se bude diskutovat na pondělním zasedání zastupitelstva. Na trhu je k dispozici řada parkovacích aplikací, Havířovským je předkládána jedna konkrétní. Město by za ni platilo statisíce.

„Návrh na zavedení systému chytrého parkování jsem předložil městské radě. Jde o nový projekt Zaparkujto.cz, který by měl přinést Havířovu parkovací systém spravovaný přes mobilní aplikaci. My to máme ve volebním programu a déle než rok na tom intenzivně pracujeme," potvrdil Deníku Ondřej Baránek z hnutí ANO.

K návrhu se očekává diskuse, protože ne všichni si takový systém dokáží představit a ne všichni jsou zastánci placeného parkování. Zastupitelé si budou muset položit mnoho otázek. Redakcí dotázaní motoristé se shodli, že největší potíže mají s parkováním přes noc na sídlištích. Naopak přes den v centru si místo k zaparkování najdou bez větších potíží.

Otázek k novému systému však měli mnoho: „Chceme vůbec, aby lidé za parkování před svými domy platili? Nestačí jen některá placená parkoviště, která už fungují a plní regulační úlohu? Nebude to další důvod pro lidi, aby se z města odstěhovali? Nebylo by dobré vyhlásit referendum? Bude správné vybrat právě tu předloženou aplikaci, nebo bude vypsána veřejná soutěž na nejideálnější a nejvhodnější pro parametry města? Bude se v Havířově používat jedna aplikace, v Ostravě jiná a třeba v Opavě další? Kolik budou lidé za pronájem parkovacích míst platit? Bude cena diferencována podle lokality? Bude si občan moci pronajmout více míst? Budou si moci pronajmout i lidé, kteří nemají auta? Bude u každého vyhrazeného parkovacího místa dopravní značka? Nebude celé město označkováno? O mé místo na sídlišti přes den nikdo zájem mít nebude. Komu bych ho tedy měl pronajmout?"

Deník na některé otázky odpověď zjistil u autorů aplikace. Vývojář českotěšínské firmy potvrdil, že jde o novinku, která dosud není nikde v provozu. „Jedná se o systém, který má několik možností využití a každé město si ho může nastavit podle svých potřeb. Například právě v Havířově by přicházelo v úvahu sdílené parkování v centru města, kdy by si lidé mohli parkovací místa pronajmout a po dobu, kdy je sami nepotřebují, by je mohli poskytnout ostatním motoristům. Ty by na volná místa přivedla navigace. Poplatek by plynul na účet motoristů, kteří by se o parkovací místo takto dělili.

Parkování se řeší dlouhodobě

Parkování je v Havířově dlouhodobým tématem. Zastavena byla příprava stavby nadzemního parkovacího domu u Městské sportovní haly. U ledu je také stavba podzemních garáží pod parkem za KD Radost. Aktuálně se připravuje zpoplatnění centrálního parkoviště. Bezplatné stání by tam bylo umožněno pouze po omezenou dobu. Nové parkoviště bylo zřízeno v bývalém autobusovém zálivu na Dlouhé třídě.