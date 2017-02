V Havířově se zpívat může, v Karviné ne

Letní náměstí, zmrzlina a v pozadí (ne)známá kytarová či houslová melodie? Podobná představa se v Karviné stala minulostí. Od 1. ledna zde totiž platí vyhláška omezující tzv. busking neboli pouliční vystupování umělců na veřejnosti, které bývá spojeno s dobrovolným příspěvkem kolemjdoucích.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Alena Kaňková

Podle Michaely Zormanové z kanceláře primátora stála za novou vyhláškou především inspirace z jiných měst.

„S buskingem či stížnostmi na takováto vystupování jsme problém neměli. Spíše jsme se inspirovali jinými městy, kde podobná omezení fungují," informovala Zormanová s tím, že pouliční vystupování nyní nelze provozovat v historickém centru Karviné.

Zpěv či hru na hudební nástroj tak vyhláška zakazuje například na Masarykově náměstí či v přilehlé Fryštátské ulici. Některé nově stanovené podmínky musí navíc umělci dodržovat i v rámci míst, kde jsou podobná vystoupení povolena. Mezi ta patří třeba i fakt, že na samotném vystoupení se mohou podílet maximálně čtyři lidé.

Argumentem o inspiraci v jiných městech si karvinská radnice trochu protiřečí. Nikde v okrese totiž podobný zákaz neplatí a podle většiny mluvčích tam lidé pouliční vystoupení vítají.

„Pokud se třeba v podchodu úřadu objeví kytarista, bývá to pro lidi zpestření dne," říká mluvčí Orlové Nataša Cibulková.

Vyhláška přidělává vrásky na čele především umělcům, svůj nesouhlas však na sociálních sítích dávají najevo i někteří obyvatelé města. Podle nich by podobná vystoupení a živá kultura obecně mohly na mnoha místech v Karviné i v regionu pomoct s oživením poloprázdných ulic a náměstí.

„Namísto zákazů by se mělo město naopak snažit takové lidi do centra přilákat. Polovina výloh je tam prázdná a taková živá produkce by mohla alespoň náměstí probudit k životu," svěřila se na facebooku Iveta Komárková z Karviné.

Podobný názor mají i hudebníci Dominik Danko a Lucie Gelnarová, které mohou s kytarou a s mikrofonem v ruce lidé potkávat hlavně v ulicích Havířova. Podle nich busking neboli pouliční vystoupení k letnímu dni a zmrzlině rozhodně patří.

„Vystupujeme nejčastěji v Havířově, protože tady můžeme hrát, kde chceme a kdy chceme. Publikum na Karvinsku je obecně skvělé a hudbu v ulicích určitě vítá," říkají hudebníci, kteří karvinskou vyhlášku považují za nešťastnou. Podle nich je to škoda, protože centrum Fryštátu má nezaměnitelnou atmosféru.

Pavla Krůčková