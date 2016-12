V opraveném podchodu je kluziště

Český Těšín - Přestože zástupci Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC), coby investora, společně s dodavatelem a zástupci města před pár dny slavnostně ukončili rekonstrukci českotěšínského vlakového nádraží za více než jednu a půl miliardy korun, cestující a lidé procházející podchodem pod nádražím nevěřícně kroutí hlavou.

Nebezpečný podchod v Českém Těšíně. Foto: Deník/Tomáš Januszek

Do opraveného podchodu pod kolejemi zatéká tak, že se na dlažbě v důsledku mrazu vytvořila ledová krusta. Asi deset metrů chodby je proto překryto dřevěnou lávkou. Zablokován je navíc výtah a vstup na čtvrté nástupiště.

Dřevěnou lávku nechala zřídit SŽDC po jednání s městem jako provizorní řešení. „Má zabránit tomu, aby lidé využívající podchod v zimě neuklouzli na namrzajícím mokrém povrchu. Město také v mokrých a studených měsících zvyšuje četnost úklidu přístupových schodů i samotného podchodu," říká místostarosta Českého Těšína Stanislav Folwarczny.

Dodává, že problémy tohoto rozsahu vznikly až po optimalizaci, kdy SŽDC zcela vykopalo a znova vystavělo prostřední část podchodu, čímž zřejmě došlo k porušení izolací.

„Jsme však otevření jednání a snažíme se za každou cenu problém vyřešit. Ku prospěchu cestujících, nikoliv cestou uzavření podchodu, jak navrhoval v začátcích investor, který nyní vyloučil z užívání celý peron," dodal Folwarczny.

Mluvčí SŽDC Kateřina Šubová řekla, že problémy se zatékáním do podchodu se řeší.

„S ohledem na mrazivé počasí se situace v podchodu komplikuje díky namrzání vody. Proto jsme cestujícím a občanům zajistili provizorní překlenutí míst, kde by hrozil úraz a chůze by byla velmi složitá a nepohodlná. Také proto je zamezen přístup na čtvrté nástupiště. Nejedná se však o situaci, která by jakkoliv omezovala provoz stanice. Vlaky přistavujeme ke zbylým třem nástupištím bez komplikací a dopadu na cestující veřejnost," informovala Šubová.

Podle ní jsou průsaky v místech podchodu patřících městu. „Vedení města zadalo před několika měsíci odborné posouzení. Vzhledem k tomu, že neznáme výsledky, nechceme činit předčasné závěry," řekla Šubová.

V ČÍ JE TO ČÁSTI?

Českotěšínský místostarosta však namítá, že výsledky posudků, které město nechalo vypracovat, předalo už před dvěma měsíci SŽDC, přestože mluvčí této organizace ujišťuje o opaku. Dodává, že město nechce platit dodatečné opravy ze svého.

„V průběhu posledního roku jsme provedli řadu konzultací a hledali jsme řešení, které by problém vody v nově rekonstruované části pochodu v majetku SŽDC vyřešilo a současně nebylo pro město finančně likvidační," říká místostarosta Folwarczny.