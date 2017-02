V Orlové udeřila ptačí chřipka, dnes tam usmrcují drůbež

V Orlové na Karvinsku je druhé ohnisko ptačí chřipky v Moravskoslezském kraji. Veterináři tam ve spolupráci s hasiči dnes usmrcují 50 kusů hrabavé i vodní drůbeže.

Ilustrační fotoFoto: HZS ÚK/Michal Hrdlička

V pondělí bude v okolí ohniska vymezeno ochranné i dozorové pásmo a úřady budou muset do týdne zajistit evidenci drůbeže. ČTK to dnes řekl ředitel Krajské veterinární správy Severin Kaděrka. Veterináři během víkendu potvrdili v Česku celkem pět nových ohnisek ptačí chřipky.

"V sobotu nám byl nahlášen úhyn čtyř kusů drůbeže, takže jsme tam odebrali vzorky a nechali je vyšetřit v Praze," uvedl Kaděrka. Nález byl pozitivní a dnes se provádí likvidace chovu za účasti hasičů.

"Majitel bohužel nerespektoval naše požadavky ani nařízení Státní veterinární správy a všechno choval venku. Museli jsme požádat o pomoc hasičský záchranný sbor, protože je to takový polodivoký chov, ta drůbež není ani zvyklá chodit do nějakého prostoru kurníku, takže se to musí chytat všechno v areálu hospodářství," doplnil Kaděrka.

Po jednání s úřady bude v pondělí v okruhu ohniska stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. V ochranném pásmu je nutné sečíst ptáky v malochovech i komerčních chovech. Obce rovněž musí zajistit likvidaci uhynulé drůbeže a uhynulých volně žijících ptáků.

Obce v dozorovém pásmu musí mít k dispozici soupis pouze komerčních chovatelů drůbeže.