V Prostřední Suché bude zase ordinovat dětský lékař

Rodiče s dětmi z Havířova-Prostřední Suché už brzy nebudou muset za dětským lékařem dojíždět do města nebo do sousední obce.

Zdravotní středisko v ulici Kpt. Jasioka si lidé kdysi postavili v akci Z právě proto, aby měli lékaře poblíž bydliště a nemuseli nikam dojíždět. Už rok v něm ale schází ordinace dětského lékaře a rodičům tak nezbývá, než s dětmi buď kvůli nemocem, nebo kontrolám a očkování cestovat k jiným lékařům.

Lidé z Prostřední Suché si stěžovali a teď se městu podařilo dětského lékaře zajistit. „Občanská komise i vedení města dostávalo dotazy od lidí z této městské části, jak chceme situaci se scházejícím dětským lékařem řešit. Oslovila jsem paní doktorku Hustákovou, jestli by se ordinace neujala, a ta byla k mé žádosti ochotná a vstřícná," řekla náměstkyně primátorky Alena Zedníková.

Dětská doktorka Lenka Hustáková, která má ordinaci v centru Havířova, to bere osobně.

„Já sama jsme ve své ordinaci asi před rokem zaznamenala, že ordinace v Prostřední Suché ukončila činnost, protože se několik desítek dětí přišlo zaregistrovat právě k nám, byť musejí dojíždět. Protože jde o početné rodiny, které mají vícero dětí, mají cestování k lékaři komplikované. Jsem zdejší patriot, v Prostřední Suché žiji víc než padesát let, je to má srdeční záležitost. Dokonce i mě samotné se kdysi jako dítěte týkalo nepříjemné dojíždění k lékaři. Proto rodinám s dětmi vyjdeme vstříc alespoň takto," řekla s tím, že ordinace by mohla být po vyřízení potřebných náležitostí a vybavení otevřena na jaře.

Rádi budou nejen rodiče, ale jejich děti.

„Já jezdím k paní doktorce do Horní Suché. Samozřejmě, že bych raději docházela někde blíž, než někam komplikovaně dojíždět autobusem," řekla slečna, když procházela kolem ordinace, kterou si lékařka právě prohlížela.