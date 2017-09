OBRAZEM: V Těrlicku vznikl netradiční polorondel

S novou dopravní situací se musejí od čtvrtku vypořádávat řidiči v Těrlicku. Na frekventovaném hlavním tahu vznikl polorondel.

Klasická křižovatka s pěti rameny byla místem rizikových situací a kolizí. Vedení radnice proto iniciovalo přestavbu křižovatky na rondel.

"Vše bylo připraveno. Měla to být klasická okružní křižovatka, ale Havířov nám to nedovolil, takže se vymyslela varianta s takzvaným polorondelem. S tímto řešením už žádný úřad neměl problém. Přestavbu jsme záměrně naplánovali na sváteční den, kdy je nejmenší provoz. Ve čtvrtek jsem osobně sledoval její průběh. Několik řidičů sice mělo problémy, ale to bylo tím, že se teprve průběžně doplňovalo dopravní značení. Teď by mělo být vše jednoduše pochopitelné a především mnohem bezpečnější," řekl Deníku starosta Martin Polášek.

Oproti původně zamýšlené okružní křižovatce zůstal beze změn zachován v obou směrech hlavní tah po silnici I/11. Naopak z ulice Přehradní a Závodní musejí řidiči do křižovatky najíždět nově s tím, že jsou nuceni objíždět středový zatravněný trojúhelník.

"Ke kolizím docházelo většinou právě v napojení Závodní ulice s Těšínskou. A toto nyní odpadá," dodal starosta.

Křižovatka je součástí každoročních motocyklových závodů. I na to se při projektování myslelo. Po dobu závodů budou některé dopravní značky demontovány a odstraněny budou i betonové bloky.