V Životicích mají moderní multifunkční hřiště

Na volném prostranství za budovou Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Životice, v ulici Padlých hrdinů bylo z iniciativy životické občanské komise postaveno nové moderní multifunkční hřiště.

Nové multifunkční sportoviště v Havířově-Životicích. Foto: Deník/Josef Pintér

Bude sloužit k výuce tělesné výchovy žáků nedaleké Základní školy Zelená, pro venkovní pobyt a hry dětí z Mateřské školy U Křížů a školní družinu. Dále



sboru místních dobrovolných hasičů a v neposlední řadě k naplnění volnočasových aktivit občanů v městské části Životice.



Slavnostní otevření se konalo minulou středu za účasti primátorky města HavířovaJany Feberové, vedoucích pracovníků magistrátu, zhotovitele a dalších hostů.



Sportoviště má dvě části. Fotbalové hřiště s umělým trávníkem o rozměru 18 krát 42,5 metru je navrženo jako víceúčelové.



Je možné na něm provozovat míčové sporty, vyhrají si ale i malé děti. Vedle něho je rozběhová dráha s doskočištěm a terasa se zahradním altánem. Jako druhé je workoutové hřiště sloužící pro všechny generace. Je tam pružinová lavice, hrazda, lanová prolézačka, dvě pružinová houpadla a šplhací tyč.



„Jsem moc ráda, že v blízkosti naší školy vzniklo tak hezké a dobře vybavené sportoviště. Něco takového jsme postrádali. Pro děti to bude velkým lákadlem a už se moc těší,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Zelená Blanka Helštýnová.



Co schází, je stojan na kola. Kolem celého prostoru je oplocení do výšky pěti metrů opatřené sítí. Vybudování sportovního areálu stálo město více než 6,5 milionu korun.



Po kolaudaci se předá do správy Sportovních a rekreačních zařízení Havířov.