Včelaři ukázali stáčení letošního medu

Včelaři z havířovského kroužku Ambrožíci pozvali ke svým úlům klienty havířovského Santé.

Zdravotní postižení se podívali, jak se včelaři v Bludovicích starají o včelstva a jak se vyrábí med, který právě stáčeli a mohli ho ochutnat.

„Já ty kluky ze Santé znám delší dobu. Proto jsme je pozvali k nám, abychom jim ukázali, co tady všechno děláme. Podívali se do úlu na živé včely, viděli královnu, i to, jak se líhnou nové včelky z buněk. Ukázali jsme jim stáčení medu, který mohli ochutnat. Vysvětlili jsme jim, že každý včelař v našem kroužku má své včelstvo, o které se stará,“ řekl vedoucí Ambrožíků Jiří Vavřík.

Mladý včelař Honza Kotula předváděl praktické ukázky. „Včely nemají rády rychlý pohyb. Pokud se nebojí, tak člověku neublíží,“ vysvětloval, když z úlu vytahoval rámečky a včely mu sedaly na ruce.

Návštěvníci byli z návštěvy nadšení, ale pro jistotu se před včelami chránili včelařskými kuklami. „Kdyby se lidé nestarali o včely, tak bychom neměli co namazat na chleba, neměli bychom alkohol z medu, mastičky nebo léky,“ potvrzovali, co o medu vědí.

Jiří Vavřík však popsal letošní slabou sezonu: „S medem je to letos velmi slabé, takový rok ještě nepamatujeme. Je to dáno špatným nástupem jara a následného počasí. Včely byly kvůli chladnému jaru s mrazíky slabé a pak zase kvůli suchu neměly co sbírat.“