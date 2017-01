Ve městě probíhá politické přeobsazování postů

Městská organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (SSRZ) má nového ředitele.

Magistrát města Havířova. Foto: Deník/Libor Běčák

Z rozhodnutí městské rady nahradil Tomáše Gebauera Radomír Kácal. Místo mu bylo slíbeno už dříve a čas pro změnu přišel po změně koalice. SSRZ má pod sebou například Víceúčelovou halu, Městskou sportovní halu, Městský fotbalový areál, letní koupaliště, minigolf a další sportoviště, včetně školních hřišť.

Změna ředitele proběhla poněkud komickou formou, a jak Deník zjistil, někteří radní se za takový styl jednání s lidmi stydí. Gebauer totiž věděl delší dobu, že bude odvolán a nechtěl to radním nijak komplikovat. „Čekal jsem, že mi to sdělí ve středu na jednání rady, kam jsem byl pozván k projednávání bodu souvisejícího se SSRZ. O odvolání tam ale nepadlo ani slovo, nikdo nic nenaznačil a s tím jsem z jednání odešel," řekl Deníku. Připomněl také, že jmenování nového ředitele proběhlo bez výběrového řízení, zatímco on byl do funkce vybrán jako vítěz řádného výběrového řízení a navíc pro jeho odvolání nemělo vedení města žádný racionální důvod.

Jak se zdá, nikdo z radních se nechtěl řediteli při odvolání podívat do očí, proto ho odvolali až po jeho odchodu z jednání a konec ve funkci mu oznámili ještě téhož dne písemně. Na stejném jednání také schválili jmenování nového ředitele.

Z politických důvodů je prováděno také personální přeobsazení v orgánech městských společností a firmách, kde má město účast. Členy a příznivce opoziční KSČM nově nahradili přívrženci koaličních partnerů ČSSD, ANO a KDU-ČSL.