Vojáci NATO opustili ostravské dny a odjeli do Karviné

Karviná - "Hlavně nám prosím nefoťte a nezabírejte obličeje, je to kvůli naší bezpečnosti," prosí přítomné novináře velitel polské jednotky a pak se dále věnuje nadšeným dětem, které si spolu s vojáky užívají tak trochu netradiční vyučování.

Je pátek dopoledne a polští vojáci NATO přijali pozvání polské základní školy v Karviné, kam si odskočili z přípav na Den NATO v Ostravě. Děti se tak velmi zblízka a detailně seznámili s jejich výstrojí a technikou a naučily se i pár zcela nových věcí.

"Když míříš, druhé oko musíš nechat otevřené, aby jsi viděl, co se zároveň děje okolo tebe," vysvětluje například jeden z vojáků školákovi u kulometu a potvrzuje, že být profesionálem opravdu není snadné a krom výborné fyzičky, kázně a dalších věcí je důležitá i psychika a sebeovládání.

"Moc jsme si to užili a bylo to moc zajímavé," uvádí pak další z malých polských školáků a vzápětí na chvíli "zmizí", když se spolu s kamarádem ukryje do speciální maskovací výstroje.

Sympatičtí vojáci dětem i pedagogům odpovídali na všemožné dotazy a setkání a přehlídka techniky se líbily všem.