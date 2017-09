Výbava pro prvňáčka vyjde na tisíce

Konec prázdnin je pro mnoho rodičů obdobím, kdy si musí sáhnout hlouběji do kapsy. Pořízení školních pomůcek je rok od roku dražší a výbava prvňáčka se tak může vyšplhat až do několika tisíc.

ILUSTRAČNÍ FOTO.Foto: DENÍK/Karel Pech

„Když to vezmu pouze po položkách a nezapočítám například družinu, obědy nebo kroužky, tak doteď jsem zaplatila za věci pro dceru do první třídy přibližně dva tisíce korun. A to jsem koupila pouzdro, cvičky, přezůvky a tašku na ně. Jenom aktovka nás vyšla na patnáct set a to byla v akci. Ještě ale nemáme nakoupeno všechno, takže finální částka bude větší,“ říká maminka Michaela Koktová z Bohumína, jejíž dcera Lenička nastupuje už za pár dní do první třídy.

Náklady na výbavu se snaží rodičům zmírnit i některé obce, které budoucím školákům věnují na začátku září nejrůznější balíčky. Ty obsahují například voskovky, tužky, pastelky, výkresy a další výtvarné potřeby. Ve Stonavě jsou obdarovány děti hned dvakrát.

„Sešity, tužky a další věci dostali předškoláci při ukončení docházky v mateřské školce. Jako prvňáčci dostanou při zahájení školního roku ještě knížky,“ uvedl starosta obce Stonava Ondřej Feber.

PROČ JE DOBRÉ MÍTI SEZNAM

Aby se zabránilo nákupu zbytečností, většina základních škol připravuje seznamy, které jsou uveřejněny na webu a jsou pro rodiče volně dostupné.

„Dcera je moje třetí dítě, které jde do první třídy. Takže už nevymýšlím a jedu podle seznamu. Ten jsme dostali v červnu a věci jí nakupuji od té doby průběžně, “ dodala Koktová s tím, že nejdražší položkou je rozhodně aktovka, ty kvalitnější s cenou začínají na dvou tisících. Mnoho rodičů přitom neváhá připlatit za výbavu s oblíbeným motivem jejich dítka.

„Rodiče rozlišují i barvy pera, penálu či motivy na deskách na sešity – vše se odvíjí od toho, jestli se jedná o kluka či o holku,“ potvrdila prodavačka jednoho z karvinských papírnictví, podle které vedou v designu školních pomůcek předměty s tematikou komiksových postav a věci se zvířaty či auty.

Podle prodejců z Karvinska se navíc rodičům obchody snaží před začátkem školního roku vyjít vstříc a nabízejí různé akce či slevy. Zákazníci tak mohou ve finále ušetřit i pár stovek.

NÁKUPY TO NEKONČÍ

Rodiče prvňáčků však musí počítat s tím, že prvním školním dnem pro ně výdaje nekončí. V průběhu září totiž musí valná většina z nich uhradit také příspěvek do sdružení rodičů, příspěvek do třídního fondu či uhradit poplatek za školní obědy a družinu.

Náklady v průběhu roku zvyšují i nejrůznější zájmové či sportovní kroužky, zvlášť pokud se jim dítě věnuje aktivněji.

Pavla Krůčková, Kateřina Paraiová