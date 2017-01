Za lepší obědy. Rodiče pro děti nechtějí vnitřnosti ani pizzu

Havířov - Děti vědí, jaká jídla by jim ve školních jídelnách chutnala, kuchyně jim je však s ohledem na předpisy o zdravé výživě vařit nemohou, nebo aspoň ne tak často.

Omezené množství soli, tuku, cukru, vyvážené vitamíny, zákaz požívání uzenin nebo striktně daný počet jídel z ryb či luštěnin. A k tomu navíc pevně daný rozpočet na porci jídla. S tím vším se musejí každý den vypořádávat kuchaři ve školních jídelnách, podle kterých je nemožné, aby se vešli do chuti všech strávníků.

„Doma samozřejmě vaříme jinak, ale tady ve škole musíme dodržovat spoustu podmínek. Je jasné, že i děti se doma stravují jinak, jsou zvyklé na něco jiného a některá jídla jim ve školní jídelně nechutnají. Pak si stěžují doma a rodiče, kteří jim doma dopřejí klidně i nezdravou stravu, si stěžují na nás. My ale ve škole nemůžeme podávat jen oblíbené kuřecí řízky, rizoto nebo sladká jídla. Rodiče by to dětem měli doma vysvětlovat a učit je jíst zdravě," řekla kuchařka havířovské školní kuchyně, která si nepřála být jmenována.

STÍŽNOST NA SKLADBU JÍDEL

Kvalita stravování se ve městě řešila právě ve čtvrtek. Odpoledne se v ZŠ Karoliny Světlé sešli rodiče se zástupci ZŠ Moravská, jejíž kuchyň vaří pro několik škol. Rodiče v návaznosti na stížnosti svých dětí zaslali stížnost na radnici.

„Obdrželi jsme dvě stížnosti, jednu loni, jednu letos. Obě jsme prověřovali. Ze strany ZŠ Moravská a tamní školní jídelny jsme viděli vstřícný přístup. Na všech školách, kam se jídlo z Moravské dováží, jsme si provedli dotazníkový průzkum. Výhrady byly ke skladbě jídel," potvrdila vedoucí odboru školství Martina Dresslerová.

Dětem a jejich rodičům na jídelníčku vadí, že si v některých dnech nemohou vybrat jiný druh masa. Kuchyň jim nabízí dvě jídla z ryb, které jsou odlišně upraveny. Stejné je to u luštěnin.

Jak kuchaři potvrzují, důvod je velmi prostý. Skutečně je cílem donutit děti jíst ryby a luštěniny. Pokud by měli mladí strávníci možnost další volby, rybám i luštěninám by se vyhnuli a snaha kuchařů o zdravou stravu by se minula účinkem.

„Situaci samozřejmě chceme řešit, proto jsme také svolali schůzku s rodiči, abychom jim vysvětlili, proč máme takto složený jídelníček. Je to proto, abychom dodrželi takzvaný spotřební koš, aby děti jedly zdravě, aby jedly dostatek luštěnin nebo třeba rybího masa," řekla ještě před schůzkou s rodiči ředitelka školní jídelny ZŠ Moravská Eliška Tomíčková.

Emotivní setkání

Na setkání přišlo zhruba 40 rodičů. Požadují, aby názvy jídel v jídelníčku byly uváděny srozumitelněji, protože děti například neví, co je holandský řízek. Pokud se v jídelníčku objeví maso, musí být napsáno, o jaké se jedná. Nestačí jen zkratka H nebo V. To samé chtějí rodiče u ryb. Dále žádají, aby se vůbec nepodávaly vnitřnosti, sojový párek, pizza či nastavovaná kaše.

Ředitelka ze ZŠ Moravská školy i vedoucí kuchyně připomínky rodičů vzaly na vědomí a budou se je snažit zapracovat.