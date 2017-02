Za pomoc zraněným se školák stal Gentlemanem silnic

Čtrnáctiletý Daniel Donoval byl ve čtvrtek oceněn titulem Gentleman silnic Karvinska za poskytnutí první pomoci zraněným při dopravní nehodě z loňského srpna.

Deváťák ze ZŠ Jarošova byl svědkem srážky dvou osobních automobilů v křižovatce nedaleko školy. Jednou z cestujících v havarovaných vozech byla Danielova spolužačka, která jej také později na ocenění navrhla.

„Slyšeli jsme ránu, a když jsme se otočili, viděli jsme dvě havarovaná auta. Obě byla dost poškozená, jedno vyjelo ze silnice a narazilo do zdi učiliště. První co mě napadlo, jestli to není někdo z mé rodiny. Řidič byl otřesený, nedařilo se mu vytočit číslo, tak jsem mu telefon vzal a namačkal 155," líčí Daniel.

Společně s kamarádkou Kristýnou Křížkovou se ujali poskytnout první pomoc dezorientovanému chlapci a dívce, ve které Daniel ihned rozpoznal svou spolužačku Zdeňku: „Staral jsem se o zraněného chlapce, po celou dobu jsem na něj mluvil, než přijela rychlá pomoc, a utěšoval jsem Zdeňku, která byla také zraněná a v šoku," popisuje hoch událost.

Dopravní nehodaPolicejní zpráva: V Havířově, městské části Šumbark, na ulici Školní řidič (50 let) osobního vozidla VW Golf jel ve směru k ulici Okružní. V křižovatce nedal přednost v jízdě osobnímu vozidlu Škoda Felicia. Po střetu Felicia byla odhozena mimo komunikaci a narazila do budovy střední školy. Spolucestující ve vozidle Škoda Felicia (7, 14, 17, 28 let) utrpěli různá zranění a byli převezeni do nemocnice. Ve vozidle VW Golf cestoval jeden spolujedoucí ve věku 31 let, který utrpěl zranění s dobou léčení několika měsíců. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní.

„Když jsem viděl ta nabouraná auta, tak jsem měl strach, že to bude velmi vážné, naštěstí nebylo," vzpomíná Daniel s tím, že by bez zaváhání pomohl znovu.

„Škola je velmi ráda, že má mezi svými žáky někoho, kdo se nebojí pomoci, když je to třeba. Zároveň doufáme, že to motivuje i ostatní Danovy spolužáky k tomu, aby se ke svému okolí nechovali lhostejně," říká Šárka Zapalačová ze Základní školy Jarošova v Havířove-Šumbarku.

Daniel ve čtvrtek převzal ocenění a dárky od zástupců Policie ČR, České pojišťovny a radnice.

„Ocenění je výjimečné tím, že chlapec zachoval chladnou hlavu. Neodešel a poskytl zraněným účastníkům první pomoc, přivolal záchranku, zůstal u nich a i později se zajímal o jejich zdravotní stav," řekla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Jak Daniel řekl, v budoucnu by se chtěl stát profesionálním hasičem.