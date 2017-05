OBRAZEM: Žáci uklízeli i soutěžili v lese

Den zaměřený na ekologii měli ve středu žáci ZŠ Karoliny Světlé z Havířova-Podlesí.

Školáci se pustili do úklidu školního areálu a také lesoparku v blízkosti školy. V o něco vzdálenějším a rozlehlejším lesoparku za Merkurem se účastnili soutěže s přírodní tématikou.

„Kolem školy uklízíme každý rok, kdy je to spojeno s výukou pracovní činnosti. Lesopark uklízíme letos poprvé, a to ve spolupráci s magistrátem, který dodal rukavice a pytle na odpad. Pro děti je to praktická činnost, protože o ekologii, třídění odpadu a ochraně přírody se učíme vesměs jen teoreticky. Děti samozřejmě byly upozorněny, jak se chovat při nálezu nebezpečného odpadu," vysvětlila učitelka Lucie Kosiecová.

Školáci byli sami překvapení, co všechno v lese našli. Během několika minut měli odpadem naplněno několik pytlů. „Flašky od piva, obaly, papíry, obaly od léků. Jsou to nevychovaní lidé, protože všude kolem jsou odpadkové koše a oni to odhodí na zem," řekla žákyně a spolužák ji doplnil: „Našli jsme i injekční stříkačky, které jsme nahlásili paní učitelce a taky nějaké sklo."

V lesoparku za Merkurem skupinky školáků procházely trať podle mapy a plnily úkoly na stanovištích.

„Máme celkem 12 stanovišť a všechny se týkají přírody. Děti poznávají stromy a také zvířata podle rozmístěných siluet. Ochutnávají bylinné nápoje nebo poznávají zvířata podle ukázek zvuku," řekl učitel Jiří Václavínek.