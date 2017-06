Zákaz kouření dolehne i na zastupitele

Omezující opatření kuřáckého zákona dolehne i na zastupitele města Havířova. Ti mohou zapomenout na přestávkové diskuse v kuřárně KD Radost.

Kuřáci napříč politickým spektrem budou muset o přestávkách v průběhu zasedání zastupitelstva vycházet před vchod KD Radost. Kuřárna v předsálí totiž bude uzavřena.

Je možné, že už se nebudou vyhlašovat krátké pětiminutové přestávky, ale minimálně desetiminutové, aby to kuřáci stihli. Zatímco dosud to měli ze sálu do kuřárny jen pár kroků, ven před kulturák budou muset zdolat schodiště z prvního patra. Ti, kterým vlivem jejich dlouholeté závislosti už plíce tolik neslouží, mohou využívat výtah.

Poprvé se s omezením zastupitelé setkají v pondělí 26. června.

„Objekt sice má zkolaudovanou kuřárnu, ale musíme se přizpůsobit zákonnému opatření. Podle nového nařízení nebude kuřárna využívána při akcích s přístupem veřejnosti. Při akcích, kdy kulturní dům pronajímáme uzavřené společnosti, však kuřárna může být využita,“ řekla ředitelka Městského kulturního střediska Yvona Dlábková.