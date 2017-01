Zastupitelé zrušili bezpečnostní kontrolu před zasedáním

Havířov - Zastupitelé ani občané už nebudou muset před vstupem na zasedání procházet bezpečnostním rámem ani ukazovat obsah tašek a kufříků ochrance.

Bezpečnostní kontrola před zasedáním zastupitelstva. Foto: Deník/Libor Běčák

Bezpečnostní kontrola byla zrušena v pondělí odpoledne po bouřlivé diskusi a dohadovací přestávce. Těsná většina zastupitelů pak hlasovala pro zrušení, byť se bude o dalších opatřeních ještě jednat. Hlasovat se o tom muselo, protože bezpečnostní kontrola byla zanesena v jednacím řádu zastupitelstva a jen zastupitelé ho mohli svým rozhodnutím změnit.

Kontroly příchozích do KD Radost byly zavedeny loni v červnu. Důvodem byla snaha zabránit vstupu osob se zbraní. Právě v Havířově totiž při zasedání zastupitelstva došlo k tragédii, když bývalý ředitel Technických služeb Pavel Slíva 18. září 2006 zastřelil náměstka primátora Martina Balšána a pak zastřelil sám sebe.

Nová koalice si nemyslí, že je toto opatření nutné a opozice je opačného názoru. „To opatření bylo přijato kvůli určitým okolnostem a tyto nepominuly. Myslím si, že není vhodné odůvodnit zrušení tohoto opatření tím, že prodloužilo čekání u vstupu na zasedání. Kontroly by měly být zachovány," navrhl Eduard Heczko (KSČM).

Stejného názoru je i Daniel Pawlas (KSČM): „Ve městě máme uprchlický tábor. Ve školkách zavádíme čtečky otisků prstů a další bezpečnostní opatření. Na letištích se také čeká kvůli kontrolám. Myslím, že bychom kontroly měli ponechat."

Pro zachování bezpečnostní kontroly se vyslovila také občanka Veronika Turská: „Zrušení kontrol se nám nelíbí. Jako občanka raději vysypu obsah kabelky, než aby se tady opakovalo to, jak na zasedání zastřelili zastupitele Balšána."

Podle Róberta Masaroviče (ANO) se však prováděná kontrola míjela účinkem. „Z profesního života mám své zkušenosti s bezpečností. To, co se provádí dole u vstupu, nemá se zajištěním bezpečnosti nic společného. Je to jen divadlo. Zabezpečení by muselo vypadat úplně jinak," řekl.

„Ano, ty kontroly nejsou stoprocentní. Navrhuji, abychom o tom dále jednali s předsedy jednotlivých klubů," navrhoval Jiří Martinek (ČSSD).

