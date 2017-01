Zdravotníci mají vyšší výplaty, nemocnice budou krvácet

Karvinsko - O deset procent se od tohoto měsíce zvyšují platy zdravotnímu personálu krajských nemocnic, tedy v Karviné, Havířově a Orlové.

Ředitel trojice nemocnic Josef Grochol nevidí situaci právě růžově. „V našich třech nemocnicích to znamená roční navýšení mezd v objemu 110 milionů korun. Budeme intenzivně vyjednávat se zřizovatelem, tedy krajem, jak tyto finanční prostředky pokrýt. Z větší části to pokryje navýšení příspěvků od zdravotních pojišťoven, nicméně to nepokryje celou částku a o té se budeme muset bavit. Ten rozdíl činí zhruba 40 milionů korun," vysvětlil.

Příkaz na zvýšení platů ředitel musí splnit, současně ale očekává, že mu to udělá díru v rozpočtu. „My bychom chtěli letos zastavit propad hospodaření a postupně snižovat ztrátu. Ta se za minulý rok za všechny tři nemocnice blíží 90 milionům korun. Naším cílem je během čtyř let dostat nemocnice do vyrovnaného rozpočtu," dodal Grochol.

Krajský úřad doporučuje ředitelům svých nemocnic, aby šetřili a jednali se zdravotními pojišťovnami. V krajské pokladně totiž peníze na navýšení výplat pro tisíce zaměstnanců nemocnic a jablunkovského sanatoria nejsou.

„Celkem jde o 264 milionů korun. Teoreticky by to měla řešit úhradová vyhláška. Ta nám však příjmy zvedne jen o šest až sedm procent. Zbytek bude muset dorovnat zřejmě kraj. My však na to prostředky nemáme. My dáváme nemocnicím pouze příspěvky na provoz. Jednotlivé nemocnice si proto budou muset vydělat samy, případně dalším dohadováním se zdravotními pojišťovnami," řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.