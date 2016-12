Ztratili jste poníka nebo invalidní vozík? Víme, kde jsou

Místnost, v níž se dají nalézt dávno ztracené věci, nad kterými zůstává někdy rozum stát. I tak by se dalo popsat oddělení ztrát a nálezů.

Odevzdané či nalezené věci musí město skladovat tři roky. Co se ale s nalezenou věcí stane, pokud se po uplynutí doby majitel nepřihlásí? Putuje do dražby i do sběrného dvora.Foto: archiv

Klíče, peněženky, ale třeba i živá zvířata nebo invalidní vozík. Na všech radnicích v okrese leží předměty, které nikomu nechybí. Povětšinou se jedná o běžné věci, jako jsou brýle, telefony nebo batohy. Do ztrát a nálezů na radnicích měst a obcí se však občas dostanou i poměrně kuriózní věci. Před pár lety například v Havířově odevzdali tamní strážníci do ztrát a nálezů poníka. „Strážníci tehdy nalezli poníka bez sedla a postroje v Životicích. Zvíře bylo předáno k opatrování do stájí Zelená Na Pašůvce a po majiteli se intenzivně pátralo. Jelikož se ale ani po čase majitel o svého čtyřnohého svěřence nepřihlásil, poník se nakonec stal majetkem města," uvedl jeden ze zástupců radnice. Co se zvířat týká, pozadu nezůstávají ani Orlová nebo Český Těšín, kde lidé do ztrát a nálezů odevzdali tato nalezená zvířata: papouška, želvu, kozy nebo prasata. „Tři osamělá podsvinčata tehdy objevili občané na autobusové zastávce. Majitel se rychle našel, a tak je nebylo třeba nikam umísťovat," vysvětlila mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková. „V současné době se k nám dostávají především klíče, mobily a zavazadla. V minulosti se ale našla třeba i urna s popelem," dodává. Obálka s penězi i kánoe Na bohumínském úřadě zase stále leží obálka s takřka 50 tisíci korunami. Obálku s penězi odevzdal na radnici poctivý nálezce, který ji objevil na odpadkovém koši u bankomatu. I přesto, že byla informace o nálezu opakovaně zveřejňována, majitel se zatím nenašel. „Podobný případ s penězi se odehrál už před sedmi lety. Občas se k nám dostanou i jiné zajímavosti jako zubní protéza, dřevěné pádlo, kánoe nebo auto. Díky tomu, že jsme konečná vlaková stanice, se ovšem setkáváme nejčastěji s kufry, knížkami a dioptrickými brýlemi, které lidi zapomenou ve vlacích. Vzhledem k novele zákona, která nutí města předměty uchovávat tři roky, se nám už ale hodně plní sklady," postěžovala si Markéta Kvičalová z bohumínské radnice. A podobně jsou na tom i v Karviné, kde kvůli velkému množství nalezených věcí museli rozšířit skladovací prostory. „Minulý týden jsme museli část předmětů přestěhovat do jiné budovy, protože kapacita současného skladu nestačila," informovala Silvie Šmídová z magistrátu a dodala, že v současnosti mají v inventáři třeba i trezor, dva invalidní vozíky a pytel s 290 kusy průhledných plastových víček. Věci končí v dražbách i na smetišti Odevzdané či nalezené věci musí město skladovat tři roky. Co se ale s nalezenou věcí stane, pokud se po uplynutí doby majitel nepřihlásí? Putuje do dražby i do sběrného dvora. Telefon za 40 korun, horské kolo za pár stovek. Takové věci se daly v minulosti pořídit na tradiční veřejné dražbě v Bohumíně, jejímž prostřednictvím hledalo město nový domov pro předměty ze ztrát a nálezů. Před úpravou zákona se tyto akce konaly minimálně jednou ročně, v současnosti však musí město předměty schraňovat tři roky. Příští dražba se proto bude konat pravděpodobně až na konci roku 2017. „Všechny položky jsou vždy k mání doslova za hubičku a vyvolávací cena začíná i na 10 korunách. Město díky těmto dražbám dostalo do své pokladny už přes 20 tisíc korun. Neprodané věci se snažíme uplatnit i jinde. Mobilní telefony třeba využíváme ve volebních komisích," uvedla Markéta Kvičalová z tamního odboru ztrát a nálezů. „Co nemá hodnotu, se likviduje nebo vyhodí. Některé předměty poskytujeme i sociálnímu odboru. Třeba obrovský slunečník ze ztrát a nálezů našel v minulosti místo v jednom z kontaktních center města. Ostatní věci pak obvykle nabízíme formou úředních desek k prodeji," informovala za orlovskou radnici Mária Borová. V Karviné se o možnosti dražby ještě rozhodují. „Prodej nalezených věcí by spolu nesl i náklady na odhadce a samotnou správu dražby. Většina předmětů v našem skladu přitom nemá žádnou hodnotu," vysvětluje Silvie Šmídová z tamního odboru ztrát a nálezů. Podle slov Věry Rýškové o prodeji uvažují i v Havířově. „O dražbě ještě uvažujeme, určitě už ale máme nasmlouvanou spolupráci se sociálním odborem a jinými příspěvkovými organizacemi města, kterým po uplynutí zákonné doby poskytneme třeba jízdní kola. Spolupracujeme také s místním bazarem," uvedla Rýšková. Pavla Krůčková

Autor: Redakce