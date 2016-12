Zubní kazy jsou v přesile

Karvinsko - „Máme plno. Nebereme," zní ze dveří běžně, když lidé v regionu hledají nového zubaře. Šanci mají rodinní příslušníci, ostatní však hledají marně. Stomatologů je málo a čekací doba při objednávání se prodlužuje.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Libor Běčák

„Nové pacienty neregistrujeme, máme úplně plno. Samozřejmě akutní případy ošetříme i v případě, že to nejsou naši pacienti, s další péčí se ale musí obrátit na pojišťovnu. Je mi těch lidí líto, ale jinak to nejde," svěřuje se Emanuela Jeziorská z Českého Těšína. „Stejně špatnou situaci pociťujeme i všude kolem. Zubařů je málo a stárnou. Jen loni tady zavřeli ordinaci tři zubaři. Já sama přesluhují už skoro osm let a zatím marně čekám, že mě někdo nahradí," dodává stomatoložka.

Situace je stresující nejen pro pacienty, ale i pro samotné zubaře. „Každý lékař má určitý počet pacientů, a pokud nabírá nad limit, je to vždy na úkor péče. Čekací doby se pak mohou protáhnout na týdny i měsíce," říká Jeziorská.

Pacienty odmítají i v Dolní Lutyni. „Bohužel i my máme plno. Kdysi jsme měli pro pacienty připravený seznam registrujících lékařů z okresu nebo z Ostravy. Valná většina pacientů by ale chtěla ošetřit v blízkosti domova," vysvětluje zubařka Pavla Hasprúnová.

„Všichni zubaři jsou navíc v důchodovém věku a za ty odcházející nikdo nenastupuje. Lékaři na situaci poukazují už léta, ale nic se neřeší. Je to zoufalé," dodává.

A jinde na tom nejsou lépe. Z dvaceti oslovených zubních lékařů v našem regionu přijímají pouze tři.

Jak si ale mají poradit lidé, kteří svého lékaře nemohou najít? Podle předsedy ostravské komory Radomíra Otýpky by měla pomoci návštěva pojišťovny, u níž je pacient registrován. Ta mu musí doporučit smluvního lékaře, který je povinen péči poskytnout. „Pojišťovny by měly garantovat to, že když pacient žádá péči, má ji dostat. Jinak nemá cenu jim platit," říká. „Sama stomatologická komora tohle není schopná vyřešit," dodal.

V extrémních případech lidé hledají lékaře i skrze diskuse na sociálních sítích.

Problémem není jen nedostatek zubařů, ale i jejich vysoký věk. „Starší členové stomatologické komory, silné ročníky, odcházejí do důchodu. A náhrada se za ně hledá velmi těžko," objasňuje Otýpka. Zároveň dodává, že kraj do budoucna bude muset situaci řešit.

„Ještě před krajskými volbami nám zde přišla nabídka stipendií pro budoucí zubaře, kteří by se v těchto problémových oblastech usadili. Atraktivními podmínkami by mohly pomoci samotné obecní úřady," doplnil Otýpka.

PAVLA KRŮČKOVÁ