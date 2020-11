Takže, když včera Brusel vyzval členské státy EU, aby místo zavírání hranic a požadování předražených a dlouhé hodiny či dny se vyhodnocujících PCR testů začaly používat antigenní rychlotesty, udělal krok správným směrem.

Na včerejší zprávě z centra Evropské unie je podstatný dodatek, že se mají používat testy s citlivostí alespoň 80 %. To není od věci, všichni si ještě vzpomeneme na jarní „testy“ z Číny, které byly kompletní podvod. Na druhé straně tu ale byla měsíce absurdní situace, kdy si státy EU odmítaly uznávat své vlastní PCR testy. To je naštěstí už minulost, podobně jako úplné uzavírání hranic, které se dělo na jaře. Ale testovací přeshraniční obsese trvá a i tu je třeba dostat do rozumných, nehysterických mezí.

Levné, rychlé a pokud možno přesné testování je vedle vakcíny druhým nejpodstatnějším krokem vedoucím k návratu k „normálnímu životu“. Ani jedno sice nebude stoprocentní ochranou před nákazou, ale život obecně si prostě nelze nikdy stoprocentně pojistit. Protože je to sám život, který je „smrtelnou chorobou, která se přenáší pohlavní cestou“.

Proto je třeba naslouchat i hlasům rozumu. Ten z Bruselu, který není zatížen nutností zalíbit se voličům, bývá jeden z nejrozumnějších.