Dvacet let! Už je to dvacet let! Od oné slavné a tragické pouti lachtana Gastona ze zaplavené pražské zoo dolů po Vltavě a Labi. Celý svět doslova žil plavbou statečného ploutvonožce a pokusy ho chytit. Novináři se přeli, zda mu má být dopřána svoboda v Severním moři, když po ní tak touží. Nebo se má vrátit ke svým věrným samičkám a četnému potomstvu.