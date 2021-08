Katastrofa přijde. Můžeme ji jenom zmírnit. Země se oteplí, nastanou vedra, záplavy a vymírání druhů, ať uděláme, co uděláme.

To říká zpráva OSN, na které se podílely desítky předních vědců skoro ze všech zemí světa. Vycházela též ze závěrů tisíců odborných článků. Doporučuje, aby vyspělé země skončily s uhlím už do roku 2030, ty ostatní o deset let později. Pokud to neuděláme, neudeří katastrofa, ale rovnou apokalypsa.

Lidé, jako Václav Klaus či Donald Trump, patrně promluví o zelených aktivistech. O nové pseudosocialistické ideologii, která lidi zotročuje. Kapitáni průmyslu zas budou poukazovat na to, že překotný odchod od uhlí či spalovacích motorů připraví lidi o práci a chudší země přímo ožebračí.

Tyto námitky, zvláště ta druhá, jistě mají váhu.

Podívejme se však na ně se zkušeností z covidové pohromy. Máme tu odpírače očkování, kteří se staví proti tomu, co podporuje vědecká veřejnost.

Nyní je jisté, že očkování funguje, byť ne dokonale, téměř nikoho nepostihuje a je účinnou brzdou proti nemoci. Pak jsou tu ti, kdo říkají: Nechme otevřeno, nedusme hospodářství. Tisíce lidí pak umřou zbytečně, stejně se zavře a ekonomika se propadne víc, než kdyby se zavřelo včas.

S oteplením je to nejspíš podobné: Je na čase udělat všechno pro to, aby byl „průběh mírný“.