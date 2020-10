Faltýnek pozval oba pány do restaurace Rio's na pražském Vyšehradě. Prý aby si popovídali o podmínkách přijetí 28 amerických vojenských lékařů. Chtěl to probírat bez ministra obrany Lubomíra Metnara? A z jakého důvodu s šéfem ostravské nemocnice? Proč v restauraci, která byla – jako všechny ostatní – z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví zavřená?

Aby bylo jasno, nevěří tomu vůbec nikdo. Ani premiér Andrej Babiš, který si vyslechl Romana Prymulu, a přesto včera v jedenáct hodin dopoledne na tiskové konferenci uvedl, že je to katastrofa a ministr zdravotnictví musí pro ztrátu důvěry rezignovat, nebo ho odvolá on sám.

Ministrovy vytáčky

Prymulovy následné trapné výmluvy, že nic neporušil, neboť se sešli v prostorách vyšehradské kapituly a restaurací jen prošli, jen podtrhly obludnost celé kauzy. Probošt kapituly Aleš Opatrný totiž vzápětí sdělil, že celý objekt má v pronájmu společnost MIDI a oni v ní nemají žádné vyčleněné prostory. Jinak řečeno, ministr Prymula lhal. Faltýnek koneckonců přiznal, že se zná s provozovatelem luxusního podniku Rio's, a proto tam schůzku svolal. Ještě aby se s ním neznal. Jde o podnik vyhledávaný politiky, lobbisty, kdejakými poradci a fajnšmekry přes tenis. V něm se domlouvaly různé kšeftíky a výměnné obchody.

V době, kdy Roman Prymula hrobovým hlasem všechny vyzývá k dodržování pravidel a pobytu doma, si Faltýnek pozve šéfa ostravského špitálu do Prahy do restauračního salonku? Kdyby chtěli řešit pracovní věci, měli k dispozici sněmovnu, ministerstvo nebo spojení přes videokonferenci. Evidentně však šlo o věci, které měly být před zraky a slechy ostatních skryty.

Opozice nazvala chování ministra zdravotnictví plivnutím do tváře všech občanů a zdravotníků, kteří se snaží společnými silami pandemii přemoci. Puklina mezi vládou a obyvatelstvem se dál rozšířila. Aby toho ale nebylo málo, Prymula se postavil na zadní a rezignovat odmítl. Miloš Zeman rozehrál svoji vlastní hru. Předseda vlády Babiš se v tom plácá a lidé se nestačí divit. Přitom k údivu není důvod.

Po boku českých premiérů se odjakživa pohybují figury s povolením vykonávat špinavou práci, ať už se jmenují Miroslav Šlouf, Marek Dalík, Jana Nagyová, nebo Jaroslav Faltýnek. Ti si dobře rozumějí s typy, jako je Ivo Rittig nebo Miroslav Pelta. Hnutí ANO před třemi roky zvítězilo ve volbách i proto, že jeho předseda Andrej Babiš slíbil skoncovat s korupcí a kmotry všeho druhu.

Přesvědčil část občanů, že díky svému obrovskému majetku nemá důvod si přikrádat a nemilosrdně zatočí s každým šíbrem, který by to na něj zkoušel. Jednoho z nich přitom udělal svou pravou rukou, prvním místopředsedou hnutí a všemocným šéfem poslaneckého klubu.

Umí v tom chodit

Jistě, Jaroslav Faltýnek je pro premiéra, který sněmovní prostředí nesnáší, takřka nepostradatelným. Jenže pak se nemůže divit, kde to všechno končí. Faltýnek byl horlivým podporovatelem hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové, a to i přes její papalášské chování. Scházel se s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem, který rozhoduje o zakázkách za miliardy, byl ve styku s Jiřím Švachulou, hlavním obžalovaným v kauze Stoka. Bývalý politik ČSSD Faltýnek v tom zkrátka umí chodit. Až tak, že to jeho šéfa Andreje Babiše může stát premiérské křeslo.