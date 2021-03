Možná se ptáte, proč by to mělo být pro nás extra důležité sdělení. Evidentně proto, že podobné posuny nálad lze pozorovat i v Česku. Březnový průzkum společnosti Kantar CZ pro ČT ukázal, že koalici Pirátů a STAN preferuje 34 procent lidí. Druhé hnutí ANO má o dvanáct procent méně a středopravý trojblok Spolu jen 17,5 procenta (ODS samostatně 9,5 procenta).

Na tento trend zareagoval Andrej Babiš takřka hystericky: „Piráti jsou samozřejmě řízeni z Evropského parlamentu. To jsou ti zelení fanatici, kteří nám chtějí zničit hospodářství a průmysl,“ uvedl ve svém internetovém pořadu. Dodal, že jde o extrémní levičáky bez zkušeností a s touhou vpustit do ČR migranty. Premiér a předseda ANO tím udal tón předvolební kampaně. Bohužel pirátský lídr Ivan Bartoš se hned lapil do pasti a opáčil, že je s podivem, když podobné věci vykládá bývalý člen KSČ a agent StB.

Pokud bude souboj o poslanecká křesla nesen v tomto duchu, nevyjdeme z něj posíleni, i kdyby vyhrál archanděl Gabriel. Česká republika nutně potřebuje promyšlenou strategii, co udělat s postcovidovou ekonomikou, školstvím, zdravotnictvím, státním dluhem, penzemi.

Kdo to myslí s vládnutím vážně a poctivě, měl by mluvit o Národním plánu obnovy a využití stovek miliard z EU, nikoliv šermovat primitivními nálepkami.