Podobné otázky vycházejí ze strachu. Bojíme se, protože před pár měsíci svět zasáhlo něco, na co nebyl připraven. Jde o strach do jisté míry přirozený. A přesto bychom si měli uvědomit, že ten strach vychází právě z nepřipravenosti společnosti na pandemické šíření koronaviru.

Dnes jsme však mnohem poučenější. Víme hodně o samotném viru, víme o jeho schopnostech, jeho nebezpečnosti, ale i o jeho slabinách. A na nich stavíme bariéry, abychom mu čelili, dokud vědci nepřijdou s účinným lékem či vakcínou.

K těm barikádám patří několik jednoduchých pravidel – máme mezi sebou udržovat odstup, kde se to vyžaduje, zakrýváme si obličej, častěji si myjeme ruce. A další pravidla za nás dodržují hoteliéři a jejich personál, zase jiná platí pro chování na letištích…

Svět se s tím zatraceným koronavirem sžívá a ukazuje se, že při dodržování pravidel dokážeme žít skoro stejně jako před ním. To by si měl každý uvědomit, když si začne pokládat otázky o případné dovolené. Neznamená to, že by měl hodit veškeré starosti za hlavu a vyrazit prvním letadlem k moři. Ale po pečlivém zvážení může dojít k tomu, že mu v tom opravdu již nic nebrání.

Letošní dovolená bude podivná. A to pro všechny, u Lipna i na Krétě u Egejského moře. Kde běžně bývá narváno a fronty, nejspíš letos bude trochu volněji. Naopak klidná místa se mohou proměnit v turistické peklo. Paradoxně tak dovolená u moře letos může být klidnější, než jste si mysleli. A taky bezpečnější. Protože kde je málo lidí a kde se dodržují pravidla, nemá virus šanci.