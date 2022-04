Chleba bude stát 200 Kč a rohlík bude za 15 Kč, vykřikoval koncem ledna jeden nenasytný agrobaron, když se se svými kolegy snažil přinutit vládu, aby neškrtala dotace těm velkým a bohatým a vzdala svůj plán pomáhat spíše těm menším, kteří nemají miliardové obraty a majetky. Po ruské invazi na Ukrajinu by určitě z klobouku vytáhnul ještě vyšší sumy, rozumná média ale už naštěstí pochopila, že těmto lidem jde jen o dotace do vlastní kapsy, nikoliv o blaho zákazníků.

Když tak člověk poslouchá neustálé nářky našich velkozemědělců, musí získat pocit, že jsou už roky v těžké ztrátě a potraviny nám všem dotují z vlastní kapsy. Jenže Český statistický úřad vydal minulý týden konečný účet zemědělství za minulý rok a čísla jsou jasná: odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2021 dosáhl 22 miliard korun a meziročně vzrostl o 15,6 %. V časové řadě 2004 až 2021 se jedná o třetí nejvyšší hodnotu.

Arogance moci v kruhu vyvolených

Jinými slovy – zatímco zákazníci mají čím dál hlouběji do kapsy a trápí je rostoucí inflace, naši velkozemědělci vykazují rekordní zisky. Jednou z cest, jak si své zisky uměle navyšovat, je vytváření paniky. A přesně o to se snaží řečmi o chlebu za 200 Kč nebo vyhrožováním, že dojde pšenice. Ano, ruská agrese na Ukrajině znamená pokles produkce na Ukrajině zhruba o sedm milionů tun. To číslo zní děsivě. Jenže celkem se na světě ročně vypěstuje 778 milionů tun pšenice, takže se bavíme o výpadku méně než jednoho procenta pšenice!

Tohle je ale informace, kterou už si musíte dohledat, v titulcích najdete jen těch mínus sedm milionů tun, což skutečně lidi vyděsí – a v panice začnou skupovat zásoby mouky, slunečnicového oleje, dětských plen a čelovek. Z mouky je najednou nedostatkové zboží a mlýny s radostí zvyšují ceny. Oprávněně? No asi tak oprávněně jako benzínové pumpy, které musel přivést k rozumu až stát tím, že se začal pumpařům dívat pod prsty.

Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

U potravin se ceny drží ještě docela nízko díky velké konkurenci obchodů, které si nemohou dovolit zdražovat ani o haléř víc, než k čemu je donutí velcí dodavatelé, jinak by obchody přišly o zákazníky. A ceny se drží na rozumné úrovni i díky tomu, že máme otevřený evropský trh a pokud by chtěl třeba nějaký velký producent másla uměle vyhnat ceny vzhůru, můžeme máslo dovézt za férovou cenu ze zahraničí.

Tím samozřejmě neříkám, že žádné zdražování není potřeba. Bohužel cena energií roste (a třeba pekařina patří mezi energeticky velmi náročné obory), roste i cena práce (zatímco produktivita stagnuje) a rostou i ceny obalů i surovin. Ale zdražování bude menší, pokud udržíme nervy na uzdě a nepodlehneme různým zaručeným zprávám, jak "kvůli Ukrajině" bude stát chleba trojnásobek dnešní ceny.

Mám proto velkou prosbu – nakupujte s rozmyslem a nenechte se vyděsit těmi, kteří chtějí vydělat na uměle vysokých cenách. A pokud chcete pomoci našim zemědělcům, hledejte lokální potraviny a dívejte se na kvalitu. Raději si kupte čerstvé pečivo, dobrý český sýr nebo kvalitní šunku a bio-ovoce než abyste nacpali mrazák třiceti kily podprůměrných kuřecích prsou. Náklady na elektřinu pro ten mrazák budou vyšší než když budete v klidu nakupovat čerstvé a kvalitní potraviny. A navíc vám budou víc chutnat.

